مجتبی عبداللهی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت گسترده واحدهای تولیدی مستقر در استان و همراهی اصناف، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا می‌تواند با حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌ها، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به اقلام مورد نیاز به‌ویژه در آستانه فصل پاییز و بازگشایی مدارس را فراهم کند.

وی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر روند عرضه کالا افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظفند ضمن تقویت گشت‌های مشترک و نظارت بر قیمت‌ها و کیفیت کالا، گزارش‌های مستمر از اقدامات خود ارائه دهند.

استاندار البرز حمایت از تولیدکنندگان بومی و همکاری اصناف را عاملی مهم در تقویت اقتصاد استان و کنترل قیمت‌ها دانست و ادامه داد: این حمایت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد آرامش در بازار ایفا کند.

در پایان این نشست، بر هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، اتحادیه‌های صنفی و تولیدکنندگان برای تأمین پایدار کالاهای اساسی و پرمصرف و برگزاری منظم نمایشگاه‌های عرضه مستقیم تأکید شد.

