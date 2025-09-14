خبرگزاری کار ایران
عرضه مستقیم کالا و برگزاری نمایشگاه‌های پاییزه در دستور کار تنظیم بازار قرار دارد

کد خبر : 1685713
استاندار البرز بر ضرورت برگزاری نمایشگاه‌های پاییزه و تقویت عرضه مستقیم کالا با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و مدیریت بازار تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از البرز،  مجتبی عبداللهی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت گسترده واحدهای تولیدی مستقر در استان و همراهی اصناف، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا می‌تواند با حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌ها، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به اقلام مورد نیاز به‌ویژه در آستانه فصل پاییز و بازگشایی مدارس را فراهم کند.

وی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر روند عرضه کالا افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظفند ضمن تقویت گشت‌های مشترک و نظارت بر قیمت‌ها و کیفیت کالا، گزارش‌های مستمر از اقدامات خود ارائه دهند.

استاندار البرز حمایت از تولیدکنندگان بومی و همکاری اصناف را عاملی مهم در تقویت اقتصاد استان و کنترل قیمت‌ها دانست و ادامه داد: این حمایت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد آرامش در بازار ایفا کند.

در پایان این نشست، بر هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، اتحادیه‌های صنفی و تولیدکنندگان برای تأمین پایدار کالاهای اساسی و پرمصرف و برگزاری منظم نمایشگاه‌های عرضه مستقیم تأکید شد.

