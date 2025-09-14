تشدید کنترل تخلفات ترافیکی در شیراز با نصب ۱۶۰ سامانه ثبت تخلف

به گزارش ایلنا، محمد فرخ‌زاده با اشاره به مشکلات پارک دوبل برای شهروندان اظهار داشت: در راستای روان‌سازی ترافیک و جلوگیری از تخلف پارک دوبل، ۱۶۰ سامانه ثبت تخلف پارک دوبل و پارک ممنوع در معابر پرتردد شیراز نصب شد.

وی افزود: هرکدام از سامانه‌ها قابلیت پوشش‌دهی یک تا چهار محدوده از معابر را دارند.

فرخ‌زاده از نصب ۸ سامانه ثبت تخلف سرعت نیز در مردادماه ۱۴۰۴ در معابر پرخطر شهر شیراز خبر داد.

به گفته معاون شهردار شیراز، در مردادماه جاری ۸ سامانه ثبت تخلف سرعت لحظه‌ای با قابلیت ثبت تخلف سرعت متوسط در محورهای فرهنگ‌شهر، پاسداران، آفرینش و شهید رئیسی نصب و راه‌اندازی شد.

وی همچنین با اشاره به تصمیم شهرداری برای نصب سامانه‌های ناظر تقاطع تأکید کرد: این سامانه‌ها قابلیت ثبت تخلف عبور از خط ایست در زمان چراغ قرمز، تخلف گردش به چپ یا راست (بسته به نوع تقاطع)، دور زدن ممنوع و توقف بر روی خط عابر پیاده را دارند.

انتهای پیام/