زلزله ۴.۷ مرز فارس و بوشهر را لرزاند
زلزلهای به بزرگای ۴.۷ صبح امروز مرز استانهای فارس و بوشهر - حوالی کنارتخته را لرزاند.
به گزارش ایلنا، شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران امروز ۲۳ شهریور ماه در ساعت ۰۸:۱۳:۴۵ این زلزله را ثبت کرده است.
مختصات این زمینلرزه که در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داده، ۲۹.۵۲ درجه عرض جغرافیایی و ۵۱.۴ درجه طول جغرافیایی ثبت شده است.
کانون رومرکز این زمینلرزه در ۲ کیلومتری کنارتخته و ۸ کیلومتری خشت در استان فارس و ۱۶ کیلومتری وحدتیه در استان بوشهر بوده است.