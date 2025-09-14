خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلزله ۴.۷ مرز فارس و بوشهر را لرزاند

زلزله ۴.۷ مرز فارس و بوشهر را لرزاند
کد خبر : 1685574
لینک کوتاه کپی شد.

زلزله‌ای به بزرگای ۴.۷ صبح امروز مرز استان‌های فارس و بوشهر - حوالی کنارتخته را لرزاند.

به گزارش ایلنا،   شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران امروز ۲۳ شهریور ماه در ساعت  ۰۸:۱۳:۴۵ این زلزله را ثبت کرده است.

مختصات این زمین‌لرزه که در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داده، ۲۹.۵۲ درجه عرض جغرافیایی و ۵۱.۴ درجه طول جغرافیایی ثبت شده است.

کانون رومرکز این زمین‌لرزه در ۲ کیلومتری کنارتخته و ۸ کیلومتری خشت در استان فارس و ۱۶ کیلومتری  وحدتیه در استان بوشهر بوده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی