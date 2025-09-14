به گزارش ایلنا، هواشناسی مازندران شامگاه شنبه با صدور هشدار سطح نارنجی دریایی اعلام کرد که با عبور موج از تراز میانی جو و شمالی شدن جریان هوا، دریای خزر از ظهر یک‌شنبه ۲۳ شهریور تا صبح سه‌شنبه ۲۵ شهریور با وزش باد شدید، رگبار باران و افزایش ارتفاع امواج، شرایطی ناپایدار و خطرناک خواهد داشت.

بر اساس این هشدار، بیشینه سرعت وزش باد در مناطق ساحلی تا ۱۶ متر بر ثانیه (۵۸ کیلومتر بر ساعت) و در مناطق دور از ساحل تا ۲۰ متر بر ثانیه (۷۲ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمال و شمال شرقی پیش‌بینی‌شده است. ارتفاع موج نیز در نزدیکی ساحل تا ۳.۲ متر و در مناطق فراساحلی تا ۳.۵ متر خواهد رسید.

کارشناسان مدیریت بحران نسبت به خطر غرق شدن شناگران و شناورهای سبک، اختلال در تردد دریایی، آسیب به سازه‌های ساحلی و اختلال در عملیات تخلیه و بارگیری بنادر هشدار داده‌اند. همچنین احتمال آسیب‌دیدگی شناورهای بزرگ و اختلال در ورود و خروج آن‌ها به حوضچه بنادر وجود دارد.

هواشناسی مازندران با تأکید بر ممنوعیت کامل شنا، صیادی و گردشگری دریایی در بازه زمانی هشدار، از فعالان حوزه حمل‌ونقل دریایی خواست تا از هرگونه فعالیت در دریا خودداری کنند. همچنین توصیه‌شده است که سازه‌های ساحلی در برابر امواج شدید مقاوم‌سازی شوند و عملیات بندری با رعایت کامل نکات ایمنی انجام گیرد.

اداره کل هواشناسی استان از شهروندان خواسته است تا هشدارهای صادرشده را جدی گرفته و از حضور در مناطق ساحلی و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، وضعیت جوی استان در روز یک‌شنبه نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارندگی، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال رعدوبرق خواهد بود. روز دوشنبه، هوای استان ابری و خنک با بارندگی از بعدازظهر و کاهش تدریجی ناپایداری پیش‌بینی‌شده و روز سه‌شنبه نیز صاف تا نیمه‌ابری با افزایش نسبی دما و رشد ابر در ساعات بعدازظهر خواهد بود.

