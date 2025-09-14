در مناطق روستایی و شهری لامرد؛
کارگاههای آموزشی «نقش والدین در تقویت تابآوری و امید در خانواده» برگزار می شود
مسئول مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی لامرد با یادآوری روز جهانی پیشگیری از خودکشی از برگزاری کارگاه های آموزشی «نقش والدین در تقویت تابآوری و امید در خانواده» در نقاط مختلف این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد ، ابراهیم اکبری با اعلام این خبر گفت: کارگاه یاد شده ویژه والدین مددجویان بهزیستی (با حضور جمعی از مادران) در مرکز «مثبت زندگی کنارک» در بخش مرکزی و روستای کودیان بخش اشکنان لامرد برگزار شد.
این روانشناس اورژانس اجتماعی لامرد اظهار کرد : در این نشست آموزشی، مباحثی همچون ارتباط مؤثر در خانواده، پرورش شفقت، یافتن معنا در زندگی، مرزبندیهای سالم و تلههای شادکامی مطرح گردید.
به گفته وی، شرکتکنندگان ضمن آشنایی با مفاهیم یاد شده، با راهکارهای عملی برای بهکارگیری آنها در زندگی روزمره آشنا شدند و تأکید شد که والدین میتوانند با ایجاد فضایی امن، همدلانه و معنا محور، زمینه تقویت تابآوری و امید را در فرزندان خود فراهم کنند.
اکبری افزود: فضای کارگاه تعاملی بود و مادران حاضر با طرح پرسشها و به اشتراکگذاری تجربههای شخصی، مشارکت فعالی داشتند و ارزیابی ها نشان داد که این آموزشها برای آگاهسازی هرچه بیشتر خانوادهها و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی؛ بسیار کاربرد دارد و مورد استقبال آنان واقع شد و تداوم آن میتواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت روان و کیفیت زندگی خانواده ها ایفا کند.