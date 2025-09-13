به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی آسیایی عصر امروز در جلسه شورای راهبری تصادفات استان قزوین گفت: در نیمه نخست مهرماه آینده به دلیل بازگشایی مدارس شاهد افزایش 20 درصدی تردد و ترافیک در شهرهای استان خواهیم بود.

وی افزود: به همین خاطر پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان قزوین از نیمه شهریور تا نیمه مهرماه در آماده‌باش کامل به سر می‌برد تا بتواند افزایش ترددها را مدیریت کرده و از بار سنگین ترافیک درون‌شهری بکاهد.

فرمانده پلیس راهور استان قزوین از کاهش قابل توجه آمار تصادفات جرحی و فوتی در پنج‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: تصادفات جرحی و فوتی در استان قزوین طی 5 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 33 و 7 درصد کاهش پیدا کرده است.

آسیایی افزود: با این حال تصادفات خسارتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 34 درصد افزایش داشته است و عابران پیاده و موتورسیکلت‌سواران بیشترین آسیب‌دیدگان استان قزوین در تصادفات درون‌شهری به حساب می‌آیند.

وی ادامه داد: یکی از درخواست‌های جدی افزایش دوربین‌های ثبت تخلفات توسط شهرداری قزوین است تا بتوانیم حداکثر نظارت و بازدارندگی را بر تخلفات رانندگی و حوادث جاده‌ای درون‌شهری داشته باشیم.

