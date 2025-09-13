خبرگزاری کار ایران
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان:

پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی بستری برای ارتباطات و تعاملات انسانی فراهم می‌کند

کد خبر : 1685333
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان گفت : پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی بستری برای ارتباطات و تعاملات انسانی فراهم می‌کند و در نتیجه شبکه‌های اجتماعی قوی شکل می‌گیرد و در نهایت انسجام و همگرایی اجتماعی در جامعه افزایش می‌یابد.

به گزارش ایلنا، ناهید پرویزپور ظهر امروز شنبه در جلسه گروه کاری فرهنگ و رسانه در محل استانداری لرستان به برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه استان با هدف‌گذاری تکمیل پروژه‌های پیشران و محرک توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از تأکیدات استاندار لرستان، مدیریت بر اساس برنامه‌محوری است و بر همین اساس، سند راهبردی و عملیاتی توسعه استان با هدف بهبود معیشت مردم، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و افزایش مشارکت‌های مردمی تهیه و تدوین شده است. 

وی با بیان اینکه ۱۸ پروژه از ۱۰۷ پروژه پیشران و ۱۳۸ پروژه از ۴۷۸ پروژه اولویت‌دار و محرک توسعه استان، ماهیت فرهنگی و اجتماعی دارند گفت: تکمیل این‌گونه پروژه‌ها تأثیر قابل‌توجهی بر افزایش اعتماد عمومی، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و ایجاد نشاط در جامعه دارد. 

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان گفت: وقتی مردم شاهد پیشرفت و بهره‌برداری این نوع از پروژه‌ها باشند اعتمادشان نسبت به نهادهای دولتی و سازمان‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و این حس اعتماد می‌تواند به همکاری بیشتر و مشارکت فعال‌تر شهروندان در امور اجتماعی منجر شود. 

پرویز پور گفت: اکثر پروژه‌های اجتماعی و فرهنگی برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه استان شامل توسعه زیرساخت‌های آموزشی و توانمندسازی منابع انسانی، توسعه صنعت گردشگری و توریسم و توسعه فضاهای ورزشی و هنری می‌شود و افتتاح آن‌ها بخش مهمی از مطالبات و نیازهای مردم در این حوزه را برطرف می‌کند. 

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بررسی روند پیشرفت این پروژه‌ها گفت: میزان پیشرفت و بهره‌برداری از این پروژه‌ها در بازه زمانی تعیین شده توسط گروه کاری فرهنگ و رسانه و با نظارت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی رصد و ارزیابی می‌شود. 

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان افزود: بر همین اساس مدیران کل عضو گروه کاری موظف‌اند ضمن تبیین و تشریح سند مذکور برای کارشناسان مرتبط و مدیران شهرستانی و تأکید بر همکاری همه‌جانبه با فرمانداران و پیگیری اجرای دقیق مراحل پیشرفت پروژه‌ها تا زمان افتتاح و بهره‌برداری، گزارش اقدامات را به‌صورت ماهانه به دبیرخانه گروه کاری ارسال نمایند.

