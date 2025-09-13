خبرگزاری کار ایران
جانشین انتظامی استان قزوین خبر داد؛

کشف 3 میلیارد ریالی لوازم جانبی موبایل قاچاق

جانشین فرمانده انتظامی استان ازکشف 5هزار و 950 قلم لوازم جانبی موبایل قاچاق به ارزش 3 میلیارد ریال از یک واحد صنفی درشهرقزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی اصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای تداوم طرح های مقابله با خرید، فروش و عرضه کالای قاچاق و در پی کسب خبری مبنی بر خرید و فروش لوازم جانبی موبایل فاقد مجوز و قاچاق دریک یکی از واحدهای صنفی شهر قزوین، بلافاصله بررسی صحت و سقم موضوع در دستورکار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. 

وی افزود: ماموران پس از اخذ دستور قضائی به واحدهای صنفی موردنظر اعزام و در بازرسی از آن، 5 هزار و 950 عدد قاب قاچاق انواع موبایل که فاقد هرگونه مجوز مثبته گمرکی بوده، کشف کردند. 

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالای کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر 3 میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

