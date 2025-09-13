بازگرداندن کیف حاوی 250 هزار دینار وجه نقد به صاحبش

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی با اعلام این خبر گفت: در 15 شهریور ماه سال جاری سرباز وظیفه "ابوالفضل ابراهیمی" حین انجام خدمت در محل کار کیفی را پیدا کرده که حاوی مدارک مهم شخصی و مبلغ 250 هزار دینار وجه نقد بود.

وی افزود: این همکار وظیفه شناس با تعهد و مسئولیت پذیری خود، بلافاصله موضوع را به همکاران خود در اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی استان اطلاع داده و با پیگیری به عمل آمده و بررسی مدارک موجود در کوتاه ترین زمان ممکن صاحب کیف را پیدا کرده و مدارک را تحویل وی دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه صاحب کیف یکی از مراجعه کنندگان به این اداره بود، تصریح کرد: این شهروند پس از دریافت کیف خود که کوچکترین خللی در محتویات آن وارد نشده بود، ازاقدام صادقانه کارکنان اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه قدردانی کرد.

سرهنگ جمالی در پایان ضمن تقدیر ازاین اقدام شایسته، خاطرنشان کرد:این رفتار نمونه بارزی از تعهد، امانتداری و پایبندی به ارزش های اخلاقی در بین کارکنان انتظامی استان قزوین است که موجب افتخار مجموعه فراجاست و به عنوان الگویی شایسته برای همگان معرفی خواهد شد.

انتهای پیام/