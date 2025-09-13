خبرگزاری کار ایران
استاندار قزوین خبر داد؛

اعطای 500 هزار دلار سهمیه ارزی برای واردات به شرکت‌های صادراتی قزوین

اعطای 500 هزار دلار سهمیه ارزی برای واردات به شرکت‌های صادراتی قزوین
استاندار قزوین گفت: امکان ثبت سفارش واردات کالا از محل 500 هزار دلار بدون سابقه واردات برای شرکت‌های صادراتی تایید می‌شود و افزایش سهمیه ارزی واردکنندگان بر مبنای تامین ارزهای صورت گرفته از محل صادرات خود و دیگران در سال های 1400 و 1401 نیز مورد تایید است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،   محمد نوذری  عصر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین گفت: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به اتاق بازرگانی قزوین منتقل می‌شود تا در این مرکز سرمایه‌گذاران پایش و اهلیت‌سنجی شوند.

وی اضافه کرد: فلسفه تشکیل نشست‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حل مشکلات اقتصادی است و الان وضعیت کشور به حدی رسیده که تمام قد از صنعت و سرمایه‌گذار در موضوعات مختلف حمایت می‌کنیم.

استاندار قزوین با اشاره به عملکرد صنعت قزوین در دوره جنگ ۱۲ روزه گفت: صنعت استان قزوین در جنگ ۱۲ روزه نه تنها تولید خود را کاهش نداد، بلکه افزایش داد و این بسیار ارزشمند است، بنابراین هر جایی که بشود کمک کرد، اتاق بازرگانی باید پای کار باشد و مجموعه استانداری نیز حمایت خواهد کرد.

نوذری افزود: در حوزه تأمین برق واحدهای تولیدی و صنعتی استان از وزیر نیرو تقاضا کردیم که ۱۵۰ مگاوات برق به سهمیه صنعت استان اضافه کنند و وزیر نیرو نیز پذیرفت که ۱۰۰ مگاوات به صنایع اختصاص یابد.

وی ادامه داد: محور توسعه هر استانی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است که چکیده و عصاره کار کارشناسی در آن مطرح می‌شود و ۲۳ عضو در آن رأی دارند و بسیار در موضوعات اقتصادی اثرگذار است و باید از ظرفیت این شورا بیشتر بهره گرفت.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با اشاره به موضوع تخصیص ارز به شرکت‌های صادراتی گفت: امکان ثبت سفارش واردات کالا از محل ۵۰۰ هزار دلار سهیمه ارزی برای شرکت‌های صادراتی بدون سابقه واردات تأیید می‌شود و افزایش سهمیه ارزی واردکنندگان بر مبنای تأمین ارزهای صورت گرفته از محل صادرات خود و دیگران در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز مورد تأیید است.

نوذری ادامه داد: شرکت‌های بازرگانی غیرتولیدی که در ۵ سال اخیر واردات نداشتند، تا یک میلیون دلار با تشخیص وزارت صمت سهمیه ارزی به آنها تعلق خواهد گرفت که البته بنده موافق این پیشنهاد نیستم، چرا که نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.

