برداشت خرما از نخیلات قصرشیرین آغاز شد

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، ،رحمان فیض قربانی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه سطح نخیلات شهرستان قصرشیرین را ۹۰۱ هکتار اعلام کرد و گفت : از این میزان ۴۲۱ هکتار بارور هستند و مابقی هنوز به مرحله باروری نرسیده‌اند.

وی افزود: برآورد می‌شود امسال با عملکرد ۹.۵ تن در هکتار، حدود چهار هزار تن خرما از نخیلات قصرشیرین برداشت شود.

فیض قربانی با بیان اینکه در استان کرمانشاه تنها در شهرستان قصرشیرین باغ خرما داریم، گفت: برحی، دیری، کبکاب، زاهدی، پیارم و اشرسی از ارقام خرمای تولیدی در قصرشیرین است.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه بیشترین سطح نخیلات قصرشیرین را مربوط به رقم زاهدی عنون کرد و گفت: رقم اشرسی نیز تنها در شهرستان قصرشیرین تولید می‌شود.

وی با اشاره به آغاز برداشت خرما از نخیلات قصرشیرین، گفت: برداشت خرما از باغات این شهرستان تا اواسط مهر ماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: عمده خرمای تولیدی در قصرشیرین به مصرف تازه‌خوری می‌رسد و بخشی از آن نیز به کشور عراق صادر می‌شود.

انتهای پیام/