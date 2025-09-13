به گزارش ایلنا، سرهنگ کورش کریمی، اظهار داشت: طرح برخورد با خودرو‌های هنجارشکن و دارای تغییر وضعیت و حادثه‌ساز به‌منظور پیشگیری از وقوع تصادفات و ایجاد آرامش و امنیت شهروندان، طی ٢ روز گذشته در سطح شهرستان شیراز به مرحله اجراء درآمد.

وی تصریح کرد: در راستای این طرح، ماموران پلیس راهور موفق به توقیف ١١٣ دستگاه خودرو و موتورسیکلت دارای تخلفات حادثه‌ساز از‌جمله انجام حرکات مارپیج مخاطره‌آمیز، مخدوش نمودن پلاک، عدم داشتن مدارک و عدم استفاده از کلاه ایمنی، شدند.

رئیس پلیس راهور استان با اشاره به اینکه اجرای این طرح در راستای مطالبات به‌حق شهروندان به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، گفت: امنیت ترافیکی معابر و خیابان‌های کلانشهر شیراز خط‌قرمز پلیس راهور است و با هرگونه تخلفات حادثه‌ساز برخورد قانونی خواهد شد.

