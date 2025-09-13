به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی در تشریح این خبر اظهار داشت: در بیست و چهارم فروردین‌ماه سال‌جاری و در پی وقوع قتل مردی ٣٧‌ساله در یکی از محلات شهرستان کازرون، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با‌توجه‌به متواری شدن متهم از محل ارتکاب جرم، ماموران انتظامی کازرون تحقیقات خود را آغاز و مطلع شدند که متهم در شهرستان شیراز خود را از دید پلیس مخفی کرده است.

فرمانده انتظامی کازرون ادامه داد: ماموران این فرماندهی با همکاری پلیس آگاهی استان فارس با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و فنی، متهم را در یکی از محله‌های شیراز شناسایی و در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش نیز ٢ قبضه سلاح کلت کمری و پنج تیر‌پران نیز کشف کردند.

‌سرهنگ مصطفایی با بیان اینکه قاتل در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کرد، گفت: در‌این‌خصوص ٣ نفر همدست متهم که در فراری دادن و مهیا کردن مخفیگاه با قاتل همکاری داشته‌اند نیز دستگیر شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: پلیس برابر قانون با هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت قاطعانه برخورد خواهد کرد.

