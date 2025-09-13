خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی کازرون خبرداد؛

دستگیری قاتل ٢٨‌ساله فراری در عملیات ضربتی پلیس

دستگیری قاتل ٢٨‌ساله فراری در عملیات ضربتی پلیس
کد خبر : 1685260
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری قاتل ٢٨‌ساله فراری در عملیات ضربتی پلیس این فرماندهی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی در تشریح این خبر اظهار داشت: در بیست و چهارم فروردین‌ماه سال‌جاری و در پی وقوع قتل مردی ٣٧‌ساله در یکی از محلات شهرستان کازرون، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با‌توجه‌به متواری شدن متهم از محل ارتکاب جرم، ماموران انتظامی کازرون تحقیقات خود را آغاز و مطلع شدند که متهم در شهرستان شیراز خود را از دید پلیس مخفی کرده است.

فرمانده انتظامی کازرون ادامه داد: ماموران این فرماندهی با همکاری پلیس آگاهی استان فارس با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و فنی، متهم را در یکی از محله‌های شیراز شناسایی و در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش نیز ٢ قبضه سلاح کلت کمری و پنج تیر‌پران نیز کشف کردند.

‌سرهنگ مصطفایی با بیان اینکه قاتل در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کرد، گفت: در‌این‌خصوص ٣ نفر همدست متهم که در فراری دادن و مهیا کردن مخفیگاه با قاتل همکاری داشته‌اند نیز دستگیر شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: پلیس برابر قانون با هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت قاطعانه برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی