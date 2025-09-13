بیش از ۹۵ درصد کارگران ایرانی فاقد قرارداد دائم و امنیت شغلی هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، پروانه رضایی در همایش وفاق ملی و سرمایه گذاری برای تولید در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در استان چهارمحال و بختیاری، مسائل و مشکلات درحوزه شکایات کارگری و کارآفرینی از طریق سازش و تفاهم حل شود.

وی با اشاره به وجود بند پیمان‌های دسته‌جمعی در قانون کار، تصریح کرد: شرایط موجود ایجاب می‌کند که تا حد امکان با تفاهم و همین پیمان‌های دسته‌جمعی به پیش برویم، زیرا مشکلات ساختاری اقتصادی زیادی وجود دارد که در اختیار ما نیست.

معاون وزیر کار افزود: این استان ظرفیت‌های اقتصادی بسیار زیادی دارد و اگر واقعاً تلاش شود، می‌توان کارهای مهمی برای آن انجام داد.

وی در ادامه به موضوع تعیین حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت:در شورای عالی کار، هنگام تعیین مزد، موضوع بسیار مهمی که مطرح می‌شود، لزوم جذب سرمایه در تولید و صنعت است، همان‌طور که مقام معظم رهبری سال‌ها بر آن تأکید کرده‌اند چرا که بدون سرمایه‌گذاری، کار زیادی نمی‌توان انجام داد.

رضایی با بیان اینکه نود و پنج درصد کارگران کشور قراردادی هستند و امنیت شغلی ندارند، افزود:بالای هفتاد درصد آنان حداقل بگیر هستند. واقعیت این است که بسیاری از جوانان حاضر نیستند با حداقل دستمزد کار کنند. این یک مشکل بزرگ در تهران و دیگر جاها است.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه پرداخت بیمه بیکاری به میزان حداقل دستمزد ممکن است انگیزه کار کردن را از بین ببرد، گفت: سیاست‌های اقتصادی و اشتغال ما باید تغییر و تنظیم شود. ثبات مدیریتی نیز بسیار مهم است؛ اگر مدیران همیشه در حال دفاع از خود باشند، نمی‌توانند کار کنند.

رضایی بر لزوم کار گروهی و هماهنگ برای حل مشکلات استان تأکید کرد و گفت: برای حل حتی یک یا دو مشکل اساسی در چهارمحال و بختیاری، باید یک گروه با هم همکاری کنند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه وزارت کار برای ایجاد یک میلیون شغل در سال در برنامه هفتم، گفت:سهم استان چهارمحال و بختیاری ۷۰ هزار شغل است و سهم شهرستان‌ها حدوداً سالی ۱۵ هزار شغل اما متأسفانه نه تنها شغل ایجاد نمی‌شود، که بیکاری و فقر بیشتر می‌شود.

معاون وزیر کار با تأکید بر اینکه هیچ کشور پیشرفته‌ای اقتصاد دولتی ندارد، گفت: تمام کشورهای دارای رتبه‌های اول تا دهم اقتصادی دنیا، اقتصاد را خصوصی‌سازی و مردمی کرده‌اند.

وی با اشاره به خروج اتباع افغانی از کشور، بیان کرد:متأسفانه این موضوع تقریباً سهمی در اشتغال استان ما نداشت. در نتیجه حمایت از سرمایه‌گذاری توسط دولت، به ویژه در مشاغل خانگی، بسیار مهم است در کشورهای پیشرفته، ۲۳ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به مشاغل خانگی است.

۲۱ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در شهرستان فارسان پرداخت شد

مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار ایلنا گفت: در چند ماه سال جاری سه استخر به بهره‌برداری رسید که یکی از آنها در شهرستان فارسان بود و همچنین مجموعه باباحیدر با کمک‌های وزارتخانه در حال پیگیری است.

رستم قنبری از جذب نیروی انسانی در پروژه فرش زین‌الدین و دریافت مجوز برای ۲۰ نفر در استان خبر داد و گفت:این برای اولین بار در تاریخ تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بود.

وی به پرداخت ۲۱ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در سال گذشته در شهرستان فارسان اشاره کرد و افزود: همچنین پنج تعاونی در هفته تعاون به بهره‌برداری رسید که یکی از تعاونی‌های برتر استان در شهرستان فارسان بود.

