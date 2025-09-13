خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقیف سه محموله بزرگ قاچاق در اصفهان

توقیف سه محموله بزرگ قاچاق در اصفهان
کد خبر : 1685232
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از توقیف ۳ محموله کالای قاچاق شامل لوازم التحریر، لوازم خانگی و لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ حسین بساطی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا وارز و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با اشراف اطلاعاتی و رصد هوشمندانه موفق شدند ۳ محموله بزرگ کالای قاچاق را در محورهای مواصلاتی استان توقیف کنند.

وی ادامه داد: در این راستا مأموران موفق شدند در بازرسی از ۳ دستگاه کامیون مقادیر زیادی انواع لوازم التحریر، لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: در این رابطه برای متهمان پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی