تشدید بارش باران و کاهش حداکثر ۶ درجه‌ای دمای هوای گیلان از امشب
اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: به دلیل شدت بارش‌ها و خطر جاری شدن سیلاب در مناطق حاشیه‌ی روخانه‌ها و عرصه‌های آبی استان، مردم از استقرار در این مناطق خودداری کنند.

به گزارش ایلنا از رشت، مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: در پی صدور هشدار نارنجی مبنی بر تشدید بارش باران، وزش باد و کاهش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوای گیلان، از امشب تا دوشنبه و احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و جاری شدن سیلاب در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها، و کانال‌های آبرسانی، مردم از مستقر شدن و تردد در این مناطق خودداری کنند.

محمد دادرس افزود: به دلیل شدت بارش باران، وزش باد و احتمال بارش تگرگ در برخی ساعات، کشاورزان، باغداران و گلخانه داران باید تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات خود بکار برند.

وی با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته فومن با ۲۹ درجه دما و خنک‌ترین منطقه اسب وونی تالش با ۱۰ درجه دما ثبت شد، اضافه کرد: بیشترین بارش باران در شبانه روز گذشته از آستارا با ۶۳ میلیمتر بارش گزارش شد. 

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر هم با حداکثر ارتفاع موج ۲ متر، از امروز تا دوشنبه ، برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا نامناسب است.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۴ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۳ درصد است.

