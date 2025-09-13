اتصال ۲۵۵ مگاوات برق تجدیدپذیر در استان اصفهان به شبکه

به گزارش ایلنا از اصفهان، ایوب درویشی در آئین بهره‌برداری از هشت مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کوهپایه و اردستان استان اصفهان که با حضور برخط علی‌آبادی وزیر نیرو و همزمان با افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه در هشت استان برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون ۲۵۵ مگاوات برق تجدیدپذیر در استان به شبکه متصل شده است.

وی افزود: هدف‌گذاری استان تا سال ۱۴۰۷ تولید پنج هزار و ۳۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر است که با امضای تفاهم‌نامه‌های هشت هزار مگاواتی با سرمایه‌گذاران، در مسیر تحقق آن هستیم.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار اصفهان با بیان اینکه در هفته دولت نیز ۱۵۰۰ مگاوات پروژه کلنگ‌زنی شد، به افتتاح پنج مگاوات در کوهپایه و سه مگاوات در اردستان، اظهار کرد: این پروژه‌ها بخشی از سایت ۷۲ مگاواتی کوهپایه است.

درویشی افزود: با تشکیل 'میز انرژی' در استانداری و واگذاری زمین برای پروژه‌ها، گام‌های مؤثری برای رفع ناترازی انرژی برداشته شده است.

