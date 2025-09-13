اجرای «طرح استقبال از مهر» در منطقه ۷ شهرداری کرج با هدف ایمنسازی معابر مدارس
مدیر منطقه۷ شهرداری کرج با اشاره به اجرای «طرح استقبال از مهر» با هدف ایمنسازی معابر مدارس، گفت: رنگآمیزی سرعتکاهها، نصب تابلوهای ترافیکی و ساماندهی صنوف مزاحم در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از البرز، حشمتالله عزیزی مدیر منطقه ۷ شهرداری کرج از اجرای اقدامات عمرانی و ترافیکی در قالب «طرح استقبال از مهر» خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی معابر اطراف مدارس و ایجاد فضایی امن و شاد برای تردد دانشآموزان عملیاتی شده است.
عزیزی با اشاره به جزئیات این اقدامات اظهار کرد: هرساله با آغاز سال تحصیلی جدید، تمرکز اصلی بر رفع نواقص ترافیکی اطراف مدارس، رسیدگی به فضای سبز و ایجاد نشاط شهری قرار میگیرد. در همین راستا، عملیات رنگآمیزی سرعتکاهها و اجرای بلوکهای عابر پیاده در بلوار محمودآباد، خیابان شهرداری و سایر نقاط پرتردد مدارس انجام شد.
وی افزود: نصب تابلوهای ترافیکی و اطلاعرسانی در محدوده مدارس حجاب و فاطمهزهرا(س) و همچنین اجرای دو سرعتکاه جدید در خیابان سیزدهم فاز دو از دیگر اقدامات منطقه بوده است. همچنین ساماندهی صنوف مزاحم و اجرای طرح انضباط شهری در معابر منتهی به مدارس از اولویتهای مهم این منطقه به شمار میرود.
مدیر منطقه ۷ شهرداری کرج در پایان تأکید کرد: ایجاد فضایی آرام و ایمن برای تردد دانشآموزان، علاوه بر تأمین آسایش خانوادهها، نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ و نشاط اجتماعی آیندهسازان کشور خواهد داشت.