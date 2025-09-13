زن همسایه به عنوان سارق یک میلیارد ریال طلا دستگیر شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ هادی کیان مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش سرقت طلاجات و اموال دیگر به ارزش یک میلیارد ریال از منزل یک شهروند ساکن در شاهین شهر، بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۵ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بررسی قرائن و شواهد موجود، به زن همسایه که ساکن واحد مجاور مالباخته بود مشکوک و پس از تحقیقات تکمیلی و حصول اطمینان از موضوع با هماهنگی قضائی این فرد را دستگیر و کلیه اموال مسروقه را کشف و به مالباخته مسترد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهربا اشاره به تحویل فرد سارق به مرجع قضائی تصریح کرد: این زن به واسطه دوستی با همسر مالباخته و رفت و آمد به منزل آنها از موقعیت زیورآلات و اموال با ارزش موجود در منزل مطلع و با سرقت کلید ورودی و کپی برداری از روی آن در فرصتی مناسب و در نبود اهالی خانه این اموال را سرقت کرده بود.

