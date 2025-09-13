همچنین سه انتصاب در معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری‌ها صورت گرفت؛ عمار نوری (کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری متولد ۱۳۶۳) در شهرستان ممسنی، محمد کامران (کارشناس ارشد مدیریت شهری و برادر شهید) در شهرستان خرم‌بید و سعید بوستانی (کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری) در شهرستان رستم به عنوان معاون فرماندار از استاندار فارس حکم گرفتند.

در تمامی احکام صادره، بر لزوم تلاش برای محقق ساختن اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، دستورات رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های شهرستان به خصوص جوانان مومن و متخصص نسبت به فراهم نمودن بسترهای جهش تولید و رشد اشتغال، جذب سرمایه گذاری و تعمیق گسترش زیرساخت های اقتصادی و نیز ارتقا نظم و امنیت با تاکید بر مزیت های شهرستان تاکید شده است.

این تغییرات مدیریتی با هدف بهره‌گیری از نیروهای جدید و باتجربه برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان فارس انجام شده است.