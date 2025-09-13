خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حکم استاندار فارس انجام گرفت؛

١٠ انتصاب جدید در سطوح فرمانداری، بخشداری و معاونت‌های عمرانی فرمانداری‌ها

١٠ انتصاب جدید در سطوح فرمانداری، بخشداری و معاونت‌های عمرانی فرمانداری‌ها
کد خبر : 1685207
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار فارس با صدور احکامی جداگانه، ١٠ انتصاب جدید در سطوح فرمانداری، بخشداری و معاونت‌های عمرانی فرمانداری‌های استان انجام داد.

به گزارش ایلنا، انتصابات همزمان در چندین بخشداری انجام شد؛ رضا شبانپور(دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل) در بخش چاهورز شهرستان لامرد؛ عزیزاله عزیزی (کارشناس ارشد مدیریت دولتی با ۲۳ سال سابقه) در بخش مرکزی لارستان، بهادر زارعی (متولد ۱۳۵۱ و دارای سابقه معاونت فرمانداری) در بخش مرکزی خنج، محمدهادی محمدیان (تحصیلکرده مدیریت صنعتی و بازرگانی و فرزند آزاده) در بخش مرکزی سروستان، شهریار واحدی‌پور (روانشناس و جانباز دفاع مقدس با ۲۵ سال سابقه) در بخش رحمت‌آباد زرقان، فرزاد خسروانی در بخش مرکزی خرم‌بید، راهله فرخی (کارشناس ارشد فناوری اطلاعات با ۱۹ سال سابقه) در بخش مرکزی آباده به عنوان سرپرست بخشداری حکم گرفتند.

همچنین سه انتصاب در معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری‌ها صورت گرفت؛ عمار نوری (کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری متولد ۱۳۶۳) در شهرستان ممسنی، محمد کامران (کارشناس ارشد مدیریت شهری و برادر شهید) در شهرستان خرم‌بید و سعید بوستانی (کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری) در شهرستان رستم به عنوان معاون فرماندار از استاندار فارس حکم گرفتند.

در تمامی احکام صادره، بر لزوم تلاش برای محقق ساختن اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، دستورات رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور،  برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های شهرستان به خصوص جوانان مومن و متخصص نسبت به فراهم نمودن بسترهای جهش تولید و رشد اشتغال، جذب سرمایه گذاری و تعمیق گسترش زیرساخت های اقتصادی و نیز ارتقا نظم و امنیت با تاکید بر مزیت های شهرستان تاکید شده است.

این تغییرات مدیریتی با هدف بهره‌گیری از نیروهای جدید و باتجربه برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان فارس انجام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی