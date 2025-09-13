بازدید مشاور وزیر بهداشت در امور زنان از گروه مؤسسات بهارنکو
مشاور وزیر بهداشت در امور زنان با حضور در مجموعه مؤسسات خانواده بهارنکو، از فعالیتها و دستاوردهای این گروه بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه این بازدید مسئول واحد توسعه و همکاریهای بهارنکو با اشاره به نقش مؤثر این گروه در کاهش آمار طلاق در استان فارس، اظهار داشت:بهارنکو طی سالهای فعالیت خود توانسته با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و مردمی، مدل موفقی در زمینه تحکیم بنیان خانواده ارائه دهد.
عباس حمزهای،افزود: این مدل قابلیت اجرایی شدن در سایر استانها را نیز دارد و آمادگی داریم آن را با مشارکت گروههای مردمی در استانهای همجوار توسعه دهیم.
مشاور وزیر بهداشت در امور زنان نیز ضمن قدردانی از تلاشهای انجامشده، عملکرد بهارنکو را ارزنده و تأثیرگذار توصیف کرد و افزود: کاری ارزشمند در حوزه خانواده در استان فارس در حال انجام است.
مونا زینالو اضافه کرد: تکثیر این تجربه موفق در سایر نقاط کشور، بدون شک در کاهش آمار طلاق و تقویت نهاد خانواده مؤثر خواهد بود.
وی همچنین تأکید کرد: تجربه بهارنکو، ظرفیت اجرایی در سطح ملی را دارد و ما در وزارت بهداشت از توسعه و گسترش این طرح در سایر استانها حمایت خواهیم کرد.
در این بازدید همچنین مسئولان مؤسسات بهارنکو با معرفی عملکرد مجموعه، به تبیین اهداف و مأموریتهای این گروه پرداختند.
آنان با تأکید بر رویکرد جامعنگر بهارنکو، توضیح دادند که فعالیتهای این مؤسسات صرفاً محدود به دوران پیش از ازدواج نبوده، بلکه در راستای رسالت خود طی ۱۴ سال گذشته، با تأسیس ده مؤسسه تخصصی، در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی نقشآفرینی مؤثری داشتهاند.