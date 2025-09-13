خبرگزاری کار ایران
اتمام فاز نخست عملیات مرمت گنبد سرخ بندرعباس

اتمام فاز نخست عملیات مرمت گنبد سرخ بندرعباس
سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از پایان فاز نخست عملیات مرمت گنبد سرخ بندرعباس خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، عباس رئیسی روز شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ با اعلام این خبر گفت: در فاز اول مرمت، اقدامات حفاظتی و استحکام‌بخشی شامل بندکشی، دیوارچینی و جازنی آجرهای فرسوده انجام شده است.
سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اینکه این پروژه با اختصاص ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اجرا شده است، افزود: ادامه عملیات مرمتی در فازهای بعدی با هدف حفاظت پایدار و باززنده‌سازی این اثر تاریخی در دستور کار قرار دارد.

او اظهار کرد: بنای گنبد سرخ که متعلق به دوره میانه اسلامی است، در سال ۱۳۸۱ به شماره ۶۴۹۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و از مهم‌ترین بناهای شاخص تاریخی این شهر بندرعباس محسوب می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان در پایان تاکید کرد: صیانت از آثار تاریخی همچون گنبد سرخ علاوه بر جنبه هویتی، زمینه‌ساز توسعه گردشگری فرهنگی در استان خواهد بود.

