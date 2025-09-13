توزیع ۱۷ هزار پانصد جلد کتاب به صورت رایگان بین شهروندان شیرازی

به گزارش ایلنا، در چهاردهمین مرحله طرح پیوند با کتاب ۶۰۰ جلد کتاب با عناوین مختلف و همچنین تعدادی کتاب مرتبط با کودکان، مجاور جاذبه گردشگری ارگ کریم خان بین شهروندان مهربان شیرازی و میهمانان به منظور ترویج فرهنگ مطالعه توزیع شد.

طرح پیوند با کتاب ایده نو از مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز است که به منظور ترویج و ارتقا فرهنگ مطالعه در سال های اخیر اجرا شده و استمرار دارد.

در همین راستا کتابهایی که توسط مردم به سراهای فرهنگ مهربانی اهدا شده است برچسب روی جلد کتاب زده شده است با این مضمون شهروندان گرامی بعد از مطالعه کتاب را در اختیار خانواده ، اقوام ، همسایه، دوستان قرار داده و یا در مکان عمومی قرار دهید که دیگران بهره مند شوند.