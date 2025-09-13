استاندار لرستان؛
با همدلی و تلاش مشترک، امنیت و آرامش پایدار را در استان حاکم است
استاندار لرستان، با تأکید بر نقش محوری نیروی انتظامی و شورای تأمین گفت: با همت جمعی توانستیم امنیت و آرامش را برای مردم شریف لرستان رقم بزنیم و آیندهای روشنتر را پیشروی استان قرار دهیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز شنبه بیست و دوم شهریور ماه در دیدار با سردار «محمدرضا هاشمیفر» فرمانده انتظامی استانضمن قدردانی از خدمات نیروی انتظامی، اظهار داشت: استانداری در کنار فرماندهی و کارکنان خدوم نیروی انتظامی ایستاده و در همه شرایط آماده همکاری است تا مأموریتهای خطیر این نیرو با موفقیت به سرانجام برسد.
وی با اشاره به نتایج مثبت تعاملات افزود: امروز به پشتوانه همکاری سازنده میان دستگاههای اجرایی، نیروی انتظامی و شورای تأمین، شاهد ارتقای امنیت، آرامش اجتماعی و امید در میان مردم هستیم. این دستاوردها نشان میدهد که همدلی و تجربه میتواند مسیر توسعه و آرامش را هموار سازد.
شاهرخی، نقش نیروی انتظامی را در آرامش جامعه بیبدیل توصیف کرد و گفت: نوک پیکان مسئولیت امنیت بر عهده نیروی انتظامی است و عملکرد موفق این نیرو بیانگر تعهد، دلسوزی و روحیه جهادی کارکنان آن است. این تلاشها سرمایهای ارزشمند برای استان محسوب میشود.
استاندار لرستان در پایان خاطرنشان کرد: حضور سردار هاشمیفر در فرماندهی انتظامی لرستان با تجربیات ارزشمند و رویکرد امیدآفرین ایشان، نویدبخش تقویت هرچه بیشتر امنیت و آرامش در استان خواهد بود. این نگاه مثبت و مدیریتی آیندهنگر، لرستان را نسبت به گذشته در مسیر روشنتر و امیدوارکنندهتری قرار خواهد داد.