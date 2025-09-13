به گزارش خبرنگار ایلنا، عالیه زمانی، صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری با اشاره به‌ضرورت خدمت‌گزاری صادقانه و پاک، اظهار داشت: در مسیر خدمت به مردم باید با طهارت اقتصادی حرکت کنیم تا منشأ خیر و تحول در مرکز استان باشیم.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس یاد و نام شهدا را ارج نهاد و گفت: این مناسبت فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های ایثار و مقاومت در جامعه است و دستگاه‌های اجرایی باید آن را جدی بگیرند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش نظارت در اجرای قوانین به موضوع تأمین آرد و نان در مرکز استان اشاره کرد و افزود: اگرچه اقدامات خوبی در این زمینه انجام‌شده، اما مرکز استان نیازمند نگاه ویژه‌تری است تا رضایت عمومی حاصل شود.

وی همچنین بر هدفمند شدن اجرای پروژه‌های عمرانی در مرکز استان تأکید کرد و گفت: مردم به ما اعتماد کرده‌اند و پای‌کار هستند؛ وظیفه ماست که خدمات ملموس و شایسته به آنان ارائه کنیم. توسعه مرکز استان باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و همدلی میان مدیران اجرایی همراه باشد.

انتهای پیام/