سرعت عمل پلیس، مانع خودکشی جوان 18ساله اردبیلی شد

فرمانده انتظامی شهرستان مرکز استان از حضور به موقع پلیس و جلوگیری از خودکشی جوان 18 ساله در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «سعید یوسفی فعال» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس اظهار کرد:در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر اقدام به خودکشی پسر جوانی  از روی پل خیابان "داروپخش" شهر اردبیل، بلافاصله ماموران  انتظامی کلانتری 17 "وحدت" جهت بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور سریع و اقدام به موقع مأموران کلانتری و با بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی، این جوان به حفظ آرامش دعوت و با راهنمایی های لازم و استفاده از تکنیک های روانشناختی توسط پلیس، از اقدام به خودکشی منصرف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل انگیزه این جوان از اقدام به خودکشی را مشکلات خانوادگی عنوان کرد و گفت: پس از تداوم اقدامات مشاوره ای، این جوان تحویل خانواده اش گردید.

سرهنگ یوسفی فعال با اشاره به اینکه یاس و ناامیدی، نداشتن اعتماد به نفس و مهارت های زندگی در مواجهه با مشکلات و عدم بهره‌گیری از مشاوره برای حل معضلات روحی ممکن است در نهایت به اقدامات این چنینی ختم شود؛ خاطر نشان کرد: پلیس های مشاور در تمامی مقرهای انتظامی، آماده ارائه هرگونه خدمات روانشناختی به شهروندان برای کمک به رفع مشکلات شخصی و خانوادگی آنان هستند.

