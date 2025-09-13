به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی نوبخت صبح شنبه در پنجمین جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به حضور سرزده استاندار مازندران در جلسه آن را نشانه‌ای از توجه ویژه به توسعه مرکز استان دانست و گفت: این دومین حضور استاندار در جلسه شورای اداری شهرستان ساری است که نشان‌دهنده اهمیت و حمایت از مرکز استان است.

وی با تأکید بر لزوم همگرایی و همدلی در مسیر توسعه شهری افزود: ساری نیازمند خادمان صادق است، نه پدرخوانده‌ها. باید با نگاه خیرخواهانه و دلسوزانه، مسیر خدمت را هموار کنیم.

فرماندار ساری با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس، خواستار جدی گرفتن این مناسبت‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: اول مهر باید سرشار از شور و نشاط باشد و عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان رعایت شود.

فرماندار ساری همچنین از برگزاری باشگاه وفاق و نمایشگاه صلح در مهرماه خبر داد و ضمن تبریک هفته ناجا، نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت را مهم و حیاتی دانست.

وی با اشاره به وفاق موجود در شورای تأمین استان، متشکل از استاندار، نماینده ولی‌فقیه و مدیران اجرایی، اظهار داشت: این همدلی باید در همه سطوح مدیریتی استان تداوم یابد.

نوبخت به موضوع انتخابات شوراهای شهر و روستا پرداخت و گفت: اولین اطلاعیه برای هفتمین دوره انتخابات شوراها ارسال شده و این دوره با رویکردی متفاوت برگزار خواهد شد. کسانی که در چهار سال گذشته موجب گسست و تفرقه شده‌اند، قطعاً رد صلاحیت خواهند شد و اجازه ورود به عرصه خدمت را نخواهند داشت.

وی تأکید کرد: رد صلاحیت تنها به دلیل عدم التزام نیست، بلکه شامل افرادی می‌شود که با رفتارهای تفرقه‌افکنانه، امید را از جامعه گرفته‌اند. ما به دنبال چهره‌های علمی، دانشگاهی، دلسوز و آشنا به مسائل شهری و روستایی هستیم تا فضای جدیدی در مرکز استان ایجاد شود.

نوبخت در پایان با اشاره به شرایط سخت کشور، خواستار حمایت از دولت شد و گفت: انتخابات پیش‌رو باید باشکوه، حداکثری و قانونی برگزار شود تا بارقه امید در جامعه تقویت شود. کشور متعلق به همه مردم است و این رویکرد باید در همه مراحل انتخابات حفظ شود.

