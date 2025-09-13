استاندار: مردم مازندران شایسته دعواهای سیاسی نیستند
شوراهای متخلف بیملاحظه منحل میشوند
استاندار مازندران با هشدار جدی به شوراهای شهر، اعلام کرد که در صورت بروز اختلافات و کشمکشهای سیاسی، هیچگونه مماشاتی در کار نخواهد بود و شوراهای متشنج را بیملاحظه منحل خواهد کردو با تأکید بر اینکه مردم مازندران شایسته دعواهای سیاسی نیستند، خواستار تمرکز مدیران شهری بر خدمترسانی، معیشت و فرهنگسازی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی رستمی، صبح شنبه در جلسه شورای اداری استان که بهصورت سرزده حضور یافت و با تأکید بر رویکرد مردمی و توسعه محور خود، به اقدامات گسترده در مسیر تحول استان اشاره کرد.
وی ضمن تقدیر از دکتر نوبخت، فرماندار شهرستان ساری، اظهار داشت: ایشان تنها فرمانداری هستند که ابقا شدند، چراکه تمامی شاخصهای مدنظر ما را دارا بودند. هرچند قصد داشتم از ایشان در معاونت استانداری بهره بگیرم، اما با فروتنی نپذیرفتند.
استاندار مازندران با انتقاد از بیثباتی مدیریتی در مرکز استان افزود: مردم تحمل ندارند هرروز شاهد تغییر شهردار باشند. اگر قرار است شهردار انتخاب شود، باید فردی توانمند و شایسته باشد. با تلاشهای فرماندار ساری، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان پروژه تعریف و در حال اجراست که نشاندهنده ظرفیت بالای مدیریت در مرکز استان است.
یونسی رستمی با اشاره به پروژههای عمرانی استان گفت: از مجموع ۲۷۰۰ پروژه نیمهتمام، حدود ۱۰۰۰ پروژه هدفگذاری شد که ۹۰ درصد آنها اجرایی شدهاند. در هیچ افتتاحیهای شرکت نکردم، چراکه تمرکز ما بر کار و پاسخگویی است، نه نمایش.
وی با هشدار نسبت به اختلافات سیاسی در شوراها تصریح کرد: هر شورایی که طی ۶ ماه آینده دچار اختلاف شود، بدون ملاحظه منحل خواهد شد. مردم بهجای دعوا، خواهان معیشت، کار، خدمت و فرهنگسازی پیرامون عفاف و حجاب هستند.
استاندار مازندران با تأکید بر حضور میدانی خود گفت: من صدای مردم هستم. طی 9 ماه گذشته شهر به شهر رفتم و ازاینپس روستا به روستا با دهیاران گفتوگو خواهم کرد تا مشکلات را بررسی و پیگیری کنیم.
وی همچنین از آمادگی کامل استان برای مدیریت پسا بحران خبر داد و افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، با همکاری شورای تأمین استان، توانستیم کالاهای اساسی را برای ۱۳ میلیون نفر تأمین کنیم که نشاندهنده توانمندی مدیریتی استان است.
یونسی رستمی با اشاره به پروژههای کلیدی استان گفت: پروژههایی مانند نیروگاه زبالهسوز، پل سهراه جویبار و پل کابلی پل سفید که سالها متوقف بودند، اکنون با شتاب در حال اجرا هستند. برای پل سفید دو پیمانکار انتخابشده تا پروژه سریعتر به پایان برسد.
وی از آغاز پروژههای جدیدی همچون پل سمسکنده، جاده فرودگاه و محور قائمشهر–ساری خبر داد و گفت: برای تکمیل این پروژهها به ۷۰ همت اعتبار نیاز داریم و چارهای جز پیگیری نداریم.
استاندار مازندران از برگزاری جلسه با مدیرعامل فرودگاههای کشور خبر داد و گفت: برای تحول استان، ابتدا باید راههای مواصلاتی را از وضعیت فعلی به شرایط ایدهآل ارتقا دهیم.