تا روز دوشنبه گلستان تحت تاثیر جریانات شمالی قرار دارد
کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: تا روز دوشنبه گلستان تحت تاثیر جریانات شمالی قرار دارد و طی شبانه روز گذشته در شیرآباد خان ببین ۲۸ میلیمتر بارش ثبت شده است.

به گزارش  ایلنای گلستان، مهدیه اصحابی گفت: بر اساس داده‌های ثبت‌شده از ایستگاه‌های باران‌سنجی منطقه، شیرآباد خان ببین ۲۸ میلیمتر، محمدآبادکتول ۲۷٫۵ میلیمتر، بیشترین میزان بارندگی طی شبانه‌روز گذشته را داشته‌اند. 

وی ادامه داد: همچنین در منطقه جهاد علی‌آبادکتول ۲۷ میلیمتر، مزرعه کتول ۲۵٫۵ میلیمتر و گرگان ۲۱ میلیمتر ثبت شده است. 

وی افزود: تا روز دوشنبه استان تحت تاثیر جریانات شمالی قرار دارد و دمای هوای استان تا اواسط هفته حدود ۳۰ درجه خواهد بود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
