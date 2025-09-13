تا روز دوشنبه گلستان تحت تاثیر جریانات شمالی قرار دارد

به گزارش ایلنای گلستان، مهدیه اصحابی گفت: بر اساس داده‌های ثبت‌شده از ایستگاه‌های باران‌سنجی منطقه، شیرآباد خان ببین ۲۸ میلیمتر، محمدآبادکتول ۲۷٫۵ میلیمتر، بیشترین میزان بارندگی طی شبانه‌روز گذشته را داشته‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در منطقه جهاد علی‌آبادکتول ۲۷ میلیمتر، مزرعه کتول ۲۵٫۵ میلیمتر و گرگان ۲۱ میلیمتر ثبت شده است.

وی افزود: تا روز دوشنبه استان تحت تاثیر جریانات شمالی قرار دارد و دمای هوای استان تا اواسط هفته حدود ۳۰ درجه خواهد بود.

