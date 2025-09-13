آلودگی هوا ۱۰ شهر خوزستان را فرا گرفت/بهبهان در وضعیت بنفش

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز، ۲۲ شهریور در بهبهان روی عدد ۲۸۶ AQI قرار گرفت که گویای وضعیت بنفش و بسیار ناسالم هوا در این شهرستان است.

در این مدت رامهرمز با ۱۷۶، باغملک ۱۷۰، هندیجان ۱۶۴، هفتکل ۱۶۰، هویزه ۱۵۵، اهواز ۱۵۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی و شهر‌های آغاجاری با ۱۵۰، اندیمشک و ایذه ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

براساس داده‌های این سامانه، آبادان، خرمشهر، اندیکا، دزفول، دشت آزادگان، شادگان، شوش، گتوند، لالی و ملاثانی در وضعیت قابل قبول قرار گرفتند و دهدز تنها شهر با هوای پاک در استان خوزستان است.

انتهای پیام/