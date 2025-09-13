خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آلودگی هوا ۱۰ شهر خوزستان را فرا گرفت/بهبهان در وضعیت بنفش

آلودگی هوا ۱۰ شهر خوزستان را فرا گرفت/بهبهان در وضعیت بنفش
کد خبر : 1685095
لینک کوتاه کپی شد.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوای بهبهان در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و ۹ شهر دیگر در وضعیت ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز، ۲۲ شهریور در بهبهان روی عدد ۲۸۶ AQI قرار گرفت که گویای وضعیت بنفش و بسیار ناسالم هوا در این شهرستان است.

در این مدت رامهرمز با ۱۷۶، باغملک ۱۷۰، هندیجان ۱۶۴، هفتکل ۱۶۰، هویزه ۱۵۵، اهواز ۱۵۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی و شهر‌های آغاجاری با ۱۵۰، اندیمشک و ایذه ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

براساس داده‌های این سامانه، آبادان، خرمشهر، اندیکا، دزفول، دشت آزادگان، شادگان، شوش، گتوند، لالی و ملاثانی در وضعیت قابل قبول قرار گرفتند و دهدز تنها شهر با هوای پاک در استان خوزستان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی