آلودگی هوا ۱۰ شهر خوزستان را فرا گرفت/بهبهان در وضعیت بنفش
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوای بهبهان در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و ۹ شهر دیگر در وضعیت ناسالم و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز، ۲۲ شهریور در بهبهان روی عدد ۲۸۶ AQI قرار گرفت که گویای وضعیت بنفش و بسیار ناسالم هوا در این شهرستان است.
در این مدت رامهرمز با ۱۷۶، باغملک ۱۷۰، هندیجان ۱۶۴، هفتکل ۱۶۰، هویزه ۱۵۵، اهواز ۱۵۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی و شهرهای آغاجاری با ۱۵۰، اندیمشک و ایذه ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفتند.
براساس دادههای این سامانه، آبادان، خرمشهر، اندیکا، دزفول، دشت آزادگان، شادگان، شوش، گتوند، لالی و ملاثانی در وضعیت قابل قبول قرار گرفتند و دهدز تنها شهر با هوای پاک در استان خوزستان است.