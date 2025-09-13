۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای دریایی سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش ایلنا، سردار رضا شجاعی روز شنبه اظهار کرد: مرزداران دریایی فرماندهی پایگاه دریابانی چابهار طی یک عملیات ضمن دستگیری ۱۶ نفر قاچاقچی و توقیف ۲ فروند شناور لنج، ۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کردند.

وی تصریح کرد: شناخت کافی از حوزه استحفاظی و تسلط مرزبانان و دریابانان بر ماموریت‌های محوله از عوامل موفقیت مرزبانان در ماموریت‌ها بوده که توانسته‌اند با وارد عمل شدن به موقع، قاچاقچیان را زمین‌گیر و سودجویان اقتصادی را از رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذارند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان بیان کرد: مبارزه با قاچاق، ضامن توسعه اقتصاد ملی بوده و عدم برخورد با چنین پدیده‌هایی به‌ویژه قاچاق سوخت به‌عنوان سرمایه ملی کشور، باعث لطمه به تولیدات داخلی کشور و در نتیجه رکود اقتصادی و ایجاد تورم با درصد بالا می‌شود.

وی ضمن تقدیر از هوشیاری و اقتدار مرزداران و دریابانان که بدون چشم‌پوشی، با اعمال خلاف قانون متجاوزان و قاچاقچیان، قاطعانه برخورد می‌کنند، سرتاسر مرزهای سیستان و بلوچستان را برای متجاوزان، قاچاقچیان و معاندان نظام ناامن خواند و بر تلاش حداکثری و روزافزون مرزداران این فرماندهی در راستای کنترل و پایش دقیق تر نوار مرزی تأکید کرد.

انتهای پیام/