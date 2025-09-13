خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای دریایی سیستان و بلوچستان کشف شد

۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای دریایی سیستان و بلوچستان کشف شد
کد خبر : 1685073
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: ۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۴۱ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال توسط دریابانان فرماندهی پایگاه دریابانی چابهار کشف شد.

به گزارش ایلنا، سردار رضا شجاعی روز شنبه اظهار کرد: مرزداران دریایی فرماندهی پایگاه دریابانی چابهار طی یک عملیات ضمن دستگیری ۱۶ نفر قاچاقچی و توقیف ۲ فروند شناور لنج، ۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کردند.

وی تصریح کرد: شناخت کافی از حوزه استحفاظی و تسلط مرزبانان و دریابانان بر ماموریت‌های محوله از عوامل موفقیت مرزبانان در ماموریت‌ها بوده که توانسته‌اند با وارد عمل شدن به موقع، قاچاقچیان را زمین‌گیر و سودجویان اقتصادی را از رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذارند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان بیان کرد: مبارزه با قاچاق، ضامن توسعه اقتصاد ملی بوده و عدم برخورد با چنین پدیده‌هایی به‌ویژه قاچاق سوخت به‌عنوان سرمایه ملی کشور، باعث لطمه به تولیدات داخلی کشور و در نتیجه رکود اقتصادی و ایجاد تورم با درصد بالا می‌شود.

وی ضمن تقدیر از هوشیاری و اقتدار مرزداران و دریابانان که بدون چشم‌پوشی، با اعمال خلاف قانون متجاوزان و قاچاقچیان، قاطعانه برخورد می‌کنند، سرتاسر مرزهای سیستان و بلوچستان را برای متجاوزان، قاچاقچیان و معاندان نظام ناامن خواند و بر تلاش حداکثری و روزافزون مرزداران این فرماندهی در راستای کنترل و پایش دقیق تر نوار مرزی تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی