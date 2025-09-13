خبرگزاری کار ایران
با حکم استاندار فارس:

سرپرست فرمانداری شهرستان پاسارگاد منصوب شد

کد خبر : 1685042
حسینعلی امیری طی حکمی مهدی‌ زینلیان را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان پاسارگاد منصوب کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، در این حکم انتصاب خطاب به آقای زینلیان آمده است: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

جناب آقای مهدی زینلیان 

سلام علیکم 

به موجب این حکم و بنا به‌ پیشنهاد معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی، جنابعالی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان پاسارگاد منصوب می‌نمایم. 

امید است با اتکال به پروردگار متعال در چارچوب قانون اساسی و مطابق قوانین و مقررات مربوطه، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و دستورات ریاست محترم جمهور و برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های شهرستان به خصوص جوانان مؤمن و متخصص نسبت به فراهم نمودن بسترهای جهش تولید و رشد اشتغال، جذب سرمایه گذاری و تعمیق گسترش زیرساخت های اقتصادی و نیز ارتقا نظم و امنیت با تاکید بر مزیت های شهرستان مجدانه اهتمام ورزید. 

توفیقات روز افزون جنابعالی را در انجام شایسته وظایف و اختیارات، افزایش سرمایه اجتماعی نظام در مسیر تحقق عدالت از درگاه خداوند سبحان خواستارم. 

زینلیان متولد ۱۳۵۹ و تحصیلکرده کارشناسی علوم اجتماعی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و از نیروهای باسابقه وزارت کشور است که‌ به عنوان بخشدار مرکزی خرم بید و معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرمانداری لارستان خدمتکرده است.

انتهای پیام/
