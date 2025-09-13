جریمه ۲۲ میلیارد ریالی قاچاقچیان کالا در لرستان

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز شنبه بیست و یکم شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پرونده قاچاق کالا به ارزش پنج میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاها، متخلف ردیف اول را به پرداخت پنج میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

شاهی گفت: شعبه همچنین برای خودرو حامل کالای قاچاق پنج میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف ردیف اول را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۳۳ میلیون ریال جریمه محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه متخلف ردیف دوم را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۳۳ میلیون ریال ۲ برابر ارزش کالا و در مجموع متخلفان این پرونده را به پرداخت ۲۲ میلیارد و ۶۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق شامل ۲ هزار و ۵۵۹ عدد کمپوت آناناس ۵۶۵ گرمی، ۱۳۱ عدد قوطی آناناس سه کیلوگرمی، ۲۴۹ بسته ۳۰ عددی کاپوچینو، ۲ هزار و ۷۵۹ قوطی نوشیدنی انرژی زا، ۲ هزار و ۳۴۰ عدد شکلات کاکائویی، ۱۶۶ بسته مارشمالو را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

