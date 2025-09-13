مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد؛
جریمه ۲۲ میلیارد ریالی قاچاقچیان کالا در لرستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۲۲ میلیارد ریالی قاچاقچیان کالا در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز شنبه بیست و یکم شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پرونده قاچاق کالا به ارزش پنج میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاها، متخلف ردیف اول را به پرداخت پنج میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
شاهی گفت: شعبه همچنین برای خودرو حامل کالای قاچاق پنج میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف ردیف اول را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۳۳ میلیون ریال جریمه محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه متخلف ردیف دوم را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۳۳ میلیون ریال ۲ برابر ارزش کالا و در مجموع متخلفان این پرونده را به پرداخت ۲۲ میلیارد و ۶۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
شاهی گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق شامل ۲ هزار و ۵۵۹ عدد کمپوت آناناس ۵۶۵ گرمی، ۱۳۱ عدد قوطی آناناس سه کیلوگرمی، ۲۴۹ بسته ۳۰ عددی کاپوچینو، ۲ هزار و ۷۵۹ قوطی نوشیدنی انرژی زا، ۲ هزار و ۳۴۰ عدد شکلات کاکائویی، ۱۶۶ بسته مارشمالو را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.