عفو رهبری شامل حال ۱۰۷۸ محکوم در اردبیل شد

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسین کثیرلو با اعلام این خبر اظهار کرد: این اقدام جلوه‌ای از رأفت اسلامی و نگاه انسانی نظام برای بازگشت زندانیان به جامعه و کاهش مشکلات خانواده‌های آنان است.

وی خاطرنشان کرد: دادگستری استان اردبیل همواره اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه در زمینه کاهش جمعیت کیفری و حمایت از بازاجتماعی شدن زندانیان را در اولویت قرار داده و این عفو نیز می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای بازگشت مجدد محکومان به مسیر صحیح زندگی باشد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی و کار جهادی قضات، کارکنان دادسرا و مسئولان زندان‌های استان در شناسایی مشمولان و اجرای دقیق و سریع این عفو قدردانی کرد و افزود: این همراهی و تلاش‌ها نقش مهمی در تحقق هرچه بهتر اهداف این طرح داشته است.

