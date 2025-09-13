خبرگزاری کار ایران
عفو رهبری شامل حال ۱۰۷۸ محکوم در اردبیل شد

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) و در اجرای عفو و رافت اسلامی با دستور رهبر معظم انقلاب، تعداد ۱۰۷۸ نفر از محکومان در استان اردبیل مشمول عفو قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسین کثیرلو با اعلام این خبر اظهار کرد:  این اقدام جلوه‌ای از رأفت اسلامی و نگاه انسانی نظام برای بازگشت زندانیان به جامعه و کاهش مشکلات خانواده‌های آنان است.

وی خاطرنشان کرد: دادگستری استان اردبیل همواره اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه در زمینه کاهش جمعیت کیفری و حمایت از بازاجتماعی شدن زندانیان را در اولویت قرار داده و این عفو نیز می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای بازگشت مجدد محکومان به مسیر صحیح زندگی باشد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی و کار جهادی قضات، کارکنان دادسرا و مسئولان زندان‌های استان در شناسایی مشمولان و اجرای دقیق و سریع این عفو قدردانی کرد و افزود: این همراهی و تلاش‌ها نقش مهمی در تحقق هرچه بهتر اهداف این طرح داشته است.

