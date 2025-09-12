به گزارش خبرنگار ایلنا، آتش‌سوزی گسترده‌ای که از ظهر امروز در جنگل‌های گاچال سۆەرگری ایوان آغاز شده، همچنان ادامه دارد و تلاش نیروهای امدادی برای کنترل آن بی‌وقفه ادامه دارد.

شرایط اقلیمی منطقه، از جمله پوشش انبوه گیاهی و وزش باد، موجب شده تا دامنه آتش‌سوزی گسترش یابد و عملیات اطفا با چالش جدی مواجه شود.

در حال حاضر، نیروهای عضو ستاد مدیریت بحران، اداره منابع طبیعی، جمعیت هلال احمر، اداره محیط زیست، سپاه شهرستان ایوان، فرماندار، بخشداران مرکزی و زرنه، دهیاران، خبرنگاران، سازمان‌های مردم‌نهاد، ورزشکاران و اهالی محلی در میدان حضور دارند و برای مهار آتش همکاری می‌کنند.

تلاش‌ها برای مهار کامل آتش‌سوزی همچنان ادامه دارد و وضعیت منطقه بحرانی گزارش شده است.

در همین‌راستا بخشدار زرنه که در محل حریق حضور دارد به خبرنگار ما گفت: آتش سوزی قابل کنترل و مهار نیست.



آسیه ملکی از گسترش‌ حریق در عرصه های جنگلی منطقه سورگری شهرستان ایوان خبر داد و افزود: جهت کنترل و مهار آتش نیازمند کمک و حضور بیشتر گروه های مردمی و دستگاه‌های اجرایی در منطقه هستیم.

انتهای پیام/