جنگلهای سورگری ایوان در محاصره آتش
وزش باد شدید و پوشش متراکم گیاهی، عملیات مهار آتشسوزی جنگلهای گاچال در بخش سۆەرگری شهرستان ایوان در استان ایلام را دشوار کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آتشسوزی گستردهای که از ظهر امروز در جنگلهای گاچال سۆەرگری ایوان آغاز شده، همچنان ادامه دارد و تلاش نیروهای امدادی برای کنترل آن بیوقفه ادامه دارد.
شرایط اقلیمی منطقه، از جمله پوشش انبوه گیاهی و وزش باد، موجب شده تا دامنه آتشسوزی گسترش یابد و عملیات اطفا با چالش جدی مواجه شود.
در حال حاضر، نیروهای عضو ستاد مدیریت بحران، اداره منابع طبیعی، جمعیت هلال احمر، اداره محیط زیست، سپاه شهرستان ایوان، فرماندار، بخشداران مرکزی و زرنه، دهیاران، خبرنگاران، سازمانهای مردمنهاد، ورزشکاران و اهالی محلی در میدان حضور دارند و برای مهار آتش همکاری میکنند.
تلاشها برای مهار کامل آتشسوزی همچنان ادامه دارد و وضعیت منطقه بحرانی گزارش شده است.
در همینراستا بخشدار زرنه که در محل حریق حضور دارد به خبرنگار ما گفت: آتش سوزی قابل کنترل و مهار نیست.
آسیه ملکی از گسترش حریق در عرصه های جنگلی منطقه سورگری شهرستان ایوان خبر داد و افزود: جهت کنترل و مهار آتش نیازمند کمک و حضور بیشتر گروه های مردمی و دستگاههای اجرایی در منطقه هستیم.