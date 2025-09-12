به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی در حاشیه جشنواره انگور ممسنی به ارائه گزارشی از روند تولیدات انگور پرداخت و افزود: خوشبختانه هم از لحاظ سطح زیرکشت و هم از میزان تولیدات شاهد افزایش این محصول بوده‌ایم. اما درخواست‌های به حق و درستی از سوی باغداران وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود.

گودرزی تأکید کرد که باید از خام‌فروشی این محصول جلوگیری شود و صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به آن در منطقه احیا گردد.

وی در این زمینه به مشکلات زیرساختی گذشته اشاره کرد و گفت: در گذشته دسترسی به گاز و میزان بار برق کافی نبود، اما اکنون زیرساخت‌ها مهیا است و اقداماتی در این زمینه انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین به راه‌اندازی شهرک صنعتی در بخش دشمن‌زیاری اشاره کرد و گفت: ما به دنبال ایجاد نواحی صنعتی و شهرک‌های صنعتی برای صنایع وابسته به محصولات باغی هستیم تا بتوانیم سرمایه‌گذاری‌ها را در یک منطقه مستقر کنیم و حمایت‌های فنی و زیرساختی را به بهترین نحو ارائه دهیم.

به صنایع تبدیلی و گردشگری منطقه توجه ویژه‌ای شود

نماینده مردم شهرستان‌های ممسنی و رستم نیز به اهمیت این رویداد و نقش آن در تقویت همبستگی اجتماعی اشاره کرد.

امید نصیبی، با بیان اینکه این جشنواره نماد همدلی و همبستگی مردم منطقه است، از پدران معنوی این آب و خاک و امام جماعات ممسنی و رستم به عنوان نمایندگان ویژه تقدیر کرد.

نصیبی همچنین به حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، استاندار فارس، و نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: این جمعیت نمونه بارز همبستگی و همدلی برای پیشبرد اهداف کشاورزی و توسعه منطقه است.

وی در ادامه به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: این دشت عظیم و حاصلخیز با بالاترین ضریب محرومیت مواجه است. سد پارسیان تنها نقطه‌ای است که برای نجات معیشت مردم سال‌ها به فراموشی سپرده شده است.

نصیبی از مسئولین خواست تا به مشکلات مردم توجه بیشتری داشته باشند و گفت: این مردم نیاز به کمک دارند. بزرگترین تاکستان‌ها در این منطقه وجود دارد و باید به صنایع تبدیلی و گردشگری توجه ویژه‌ای شود.

در پایان، نماینده مردم ممسنی و رستم از تمام حاضرین که با حضور خود دلگرمی ایجاد کردند، قدردانی و بر لزوم همکاری بیشتر برای حل مشکلات منطقه تأکید کرد.

فرماندار شهرستان ممسنی نیز به اهمیت این رویداد و نقش آن در تقویت همبستگی اجتماعی اشاره کرد. حسن همتی با اشاره به ظرفیت های بسیار شهرستان ممسنی در عرصه های مختلف گفت: کشاورزان و مردان و شیرزنان این خاک توانسته‌اند رکورد بی‌نظیری برای ممسنی در حوزه های گوناگون علمی، هنری، کشاورزی و… ثبت کنند و این درخشش ها همچنان ادامه دارد.

همتی به مشکلات کشاورزی مردم شهرستان نیزاشاره کرد و گفت: مردم شهرستان مخصوصاً بخش دشمن‌زیاری نیازمند تخصیص اعتبار لازم برای جاده‌های بین مزارع هستند.

فرماندار شهرستان ممسنی، ثبت جهانی تاکستان‌های این بخش در مباحث ملی و بین‌المللی را یکی از خواسته‌های به حق این مردم شریف عنوان کرد و افزود: کم ترین حق این مردم ایجاد امکانات مورد نیاز با توجه به ظرفیت های عظیم است.

انتهای پیام/