آماده باش مدیریت بحران گلستان در پی صدور هشدار سطح نارنجی
جانشین استاندار و مدیر کل مدیریت بحران استان گفت: مدیریت بحران گلستان در پی صدور هشدار سطح نارنجی به صورت آماده باش در آمده است.
به گزارش ایلنای گلستان، عبدالغفور غراوی گفت: بر این اساس با توجه به تقویت سامانه بارشی و وقوع ناپایداریهای همرفتی شاهد رگبار و رعد و برق، احتمال تگرگ، پدیده مه در مناطق کوهستانی و کوهپایه، وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در استان خواهیم بود.
وی افزود: ضمن آمادگی کامل و آماده باش کلیه نیروها و امکانات، اقدامات لازم در راستای پیشگیری و کاهش آثار در حوزه وظیفه مندی خود را بعمل آورده و به توصیههای اشاره شده در هشدار اهتمام ورزند.