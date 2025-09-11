خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس آتش‌نشانی قزوین خبر داد؛

غرق شدن 2 مرد در کانال فرعی آب در قزوین

غرق شدن 2 مرد در کانال فرعی آب در قزوین
کد خبر : 1684697
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ ایمنی شهرداری قزوین از غرق شدن دو نفر مرد در کانال فرعی نجف‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از  قزوین، حسام‌الدین حق‌شناس با اعلام این خبر گفت: با تماس شهروندان مبنی بر غرق شدن دو مرد در کانال فرعی نجف‌آباد ستاد فرماندهی بلافاصله تیم‌های امداد و نجات را از ایستگاه‌های 10، 2 و 7 به محل حادثه اعزام کرد.

وی اضافه کرد: آتش‌نشانان پس از جست‌وجو اجساد این دو نفر را از آب خارج کرده و به عوامل آرامستان تحویل داده شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی