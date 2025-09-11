رئیس آتشنشانی قزوین خبر داد؛
غرق شدن 2 مرد در کانال فرعی آب در قزوین
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین از غرق شدن دو نفر مرد در کانال فرعی نجفآباد خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسامالدین حقشناس با اعلام این خبر گفت: با تماس شهروندان مبنی بر غرق شدن دو مرد در کانال فرعی نجفآباد ستاد فرماندهی بلافاصله تیمهای امداد و نجات را از ایستگاههای 10، 2 و 7 به محل حادثه اعزام کرد.
وی اضافه کرد: آتشنشانان پس از جستوجو اجساد این دو نفر را از آب خارج کرده و به عوامل آرامستان تحویل داده شدند.