استاندار: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در توسعه چهارمحال و بختیاری نقش مهمی دارند

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به عنوان بازوی اصلی تقویت تولید و اشتغال در استان نقش مهمی دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر مردانی، ظهر امروز در نشستی با معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهارداشت: همدلی و انسجام همه اقوام و گروه‌های اجتماعی رمز موفقیت استان است.

وی افزود: کارگر و کارفرما باید در کنار یکدیگر دیده شوند، زیرا وجود کارفرمای توانمند شرط لازم برای اشتغال کارگران است.

مردانی با اشاره به کاهش نرخ تک رقمی بیکاری استان بیان کرد: این نرخ همچنان بالاتر از میانگین کشوری است که بخشی از آن ناشی از خطاهای برنامه‌ریزی ملی و محرومیت‌های استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ظرفیت‌های استان در بخش‌های کشاورزی و گردشگری تعریف شده است تصریح کرد: در حوزه گردشگری زیرساخت‌ها فراهم نیست و کشاورزی نیز به دلیل خشکسالی‌های دو دهه اخیر با چالش مواجه است.

مردانی همکاری و هم‌افزایی بین کارگران و کارفرمایان را زمینه‌ساز افزایش تولید و اشتغال دانست و از همه دستگاه‌های اجرایی خواست در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت تولید گام بردارند.

