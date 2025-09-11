به گزارش ایلنای گلستان، محسن دورکی گفت: در حین گشت و مراقبت در عرصه‌های منابع طبیعی نیروهای یگان حفاظت متوجه حضور متخلفین در عرصه جنگلی شده و پس از تعقیب و گریز، مأموران یگان حفاظت موفق شدند از ادامه فعالیت غیرقانونی این افراد جلوگیری کنند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ادوات و ابزار جرم کشف و ضبط شد و با اخذ مدارک هویتی، پرونده متخلفین برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

رییس اداره منابع طبیعی علی‌آبادکتول افزود: حفاظت از عرصه‌های جنگلی بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست. از شهروندان درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا قطع غیرمجاز درختان، مراتب را سریعاً از طریق شماره تلفن ۱۳۹ (سامانه امداد جنگل و مرتع) و شماره ۱۵۰۴ (یگان حفاظت منابع طبیعی) گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

