خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سه متخلف در حین قطع درخت در علی‌آبادکتول دستگیر شدند

سه متخلف در حین قطع درخت در علی‌آبادکتول دستگیر شدند
کد خبر : 1684648
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری علی‌آبادکتول، از شناسایی و دستگیری سه نفر از متخلفین قطع و تخریب درختچه‌های جنگلی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، محسن دورکی گفت: در حین گشت و مراقبت در عرصه‌های منابع طبیعی نیروهای یگان حفاظت متوجه حضور متخلفین در عرصه جنگلی شده و پس از تعقیب و گریز، مأموران یگان حفاظت موفق شدند از ادامه فعالیت غیرقانونی این افراد جلوگیری کنند. 

وی افزود: در جریان این عملیات، ادوات و ابزار جرم کشف و ضبط شد و با اخذ مدارک هویتی، پرونده متخلفین برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع گردید. 

رییس اداره منابع طبیعی علی‌آبادکتول افزود: حفاظت از عرصه‌های جنگلی بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست. از شهروندان درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا قطع غیرمجاز درختان، مراتب را سریعاً از طریق شماره تلفن ۱۳۹ (سامانه امداد جنگل و مرتع) و شماره ۱۵۰۴ (یگان حفاظت منابع طبیعی) گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی