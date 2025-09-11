مترو شیراز با عبور از بافت تاریخی به حرم شاهچراغ(ع) می رسد/ احداث دو ایستگاه در جوار حرم

به گزارش ایلنا، علیرضا صحرائیان در تشریح پروژه اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو شیراز به آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) گفت: در این زمینه جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز، معاون حمل و نقل و ترافیک و معاون عمرانی و فنی‌مهندسی شهرداری، در دفتر معاونت توسعه حرم مطهر برگزار و طی آن هم‌افزایی و هماهنگی‌های مفیدی در راستای رفع موانع و پیشرفت بهتر پروژه انجام شد و با همکاری یکدیگر و حمایت‌های ویژه تولیت آستان مقدس، امام جمعه شیراز، استاندار فارس، شهردار و اعضای شورای شهر، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام خواهد رسید.

وی اظهار کرد: از ابتدای انتصاب حجت‌الاسلام و المسلمین کلانتری به عنوان تولیت آستان مقدس، پیرو تأکید ایشان بر تکریم هرچه بیشتر زائران و مجاوران سوّمین حرم اهل‌بیت(ع) و تسهیل راه‌های دسترسی زوّار گرانقدر به این بارگاه منور، جلسات مستمری توسط تیم مشاورین فنی حرم مطهر برگزار و نتایج کارشناسی برای شهرداری ارسال شد و در ادامه جلسات تخصصی در شورای ترافیک استان فارس با حضور استاندار فارس، شهردار و اعضای شورای شهر برگزار شد.

معاون توسعه و مدیریت منابع حرم مطهر شاهچراغ(ع) در خصوص پروژه اتصال خطوط مترو به آستان مقدس، گفت: پروژه دارای ۲۷۰۰ متر طول و مشتمل بر شش ایستگاه است که ۲ ایستگاه به صورت مستقیم، مردم را به حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) می‌رساند؛ ایستگاه نخست در پایانه شهید آیت الله دستغیب در مجاورت ورودی بست شهید آیت الله دستغیب است و ایستگاه دوم در محل پارکینگ زائر ۱، مجاور ورودی باب الرضا(ع) است. همچنین همشهریان عزیز می‌توانند ازطریق ۴ ایستگاه دیگر مترو، به اماکن تاریخی و بازارهای سنتی شیراز وارد شوند و هم‌زمان با توفیق زیارت حرم مطهر، از سایر اماکن دیدن کنند.

صحرائیان تصریح کرد: با اجرای این طرح، اِن‌شاءالله حرم مطهر از بن‌بست خارج خواهد شد و نه‌تنها راه‌های دسترسی به این مکان مقدس افزایش پیدا خواهد کرد، بلکه باعث تسهیل ورود گردشگران به محدوده ۳۸۰ هکتاری بافت تاریخی و فرهنگی شیراز خواهد شد. با اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو، مردم می‌توانند از نقاط مختلف شهر با مترو و نهایتاً توسط اتوبوس‌های برقی زیرزمینی، خود را به حرم مطهر و بافت تاریخی شیراز برسانند.

وی پیرامون میزان پیشرفت فیزیکی و زمان‌بندی اجرای پروژه گفت: این پروژه تاکنون حدود ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در سه جبهه کاری فعال است. برآورد امسال این پروژه، ۵۰۰۰ میلیارد تومان است و یکی از بزرگترین پروژهای ملی در اطراف آستان‌های مقدس است. زمان در نظر گرفته شده برای این پروژه، ۴۰ ماه است، البته امیدوارم هستیم با تامین منابع مالی و اعتباری، شاهد بهره‌برداری زودتر از موعد این پروژه باشیم.