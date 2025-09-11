دو تصادف در محورهای مواصلاتی فارس با ۱۴ مصدوم
طبق اعلام روابط عمومی اورژانس فارس، در دو تصادف در محورهای مواصلاتی استان فارس که در بامداد امروز پنجشنبه، ۲۰ شهریور رخ داد، ۱۴ نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، نخستین تصادف که در ساعت ۰۱:۱۵ بامداد امروز در محور فیروزآباد - قیر- تنگ رودبال رخ داد، بر اثر واژگونی پراید وانت، هشت نفر مصدوم شدند که برای این حادثه ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و مصدومان به بیمارستان فیروزآباد منتقل شدند.
دومین تصادف در ساعت ۰۲:۰۳ در محور سروستان ـ شیراز، نرسیده به پلیس راه پل فسا رخ داد و بر اثر تصادف پژو ۴۰۵ با کوییک، شش نفر مصدوم شده و به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.