دو تصادف در محورهای مواصلاتی فارس با ۱۴ مصدوم

به گزارش ایلنا، نخستین تصادف که در ساعت ۰۱:۱۵ بامداد امروز در محور فیروزآباد - قیر- تنگ رودبال رخ داد، بر اثر واژگونی پراید وانت، هشت نفر مصدوم شدند که برای این حادثه ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و مصدومان به بیمارستان فیروزآباد منتقل شدند.

دومین تصادف در ساعت ۰۲:۰۳ در محور سروستان ـ شیراز، نرسیده به پلیس راه پل فسا رخ داد و بر اثر تصادف پژو ۴۰۵ با کوییک، شش نفر مصدوم شده و به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.