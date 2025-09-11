خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساخت حسگر قابل حمل برای تشخیص سرطان خون توسط پژوهشگران شیراز

ساخت حسگر قابل حمل برای تشخیص سرطان خون توسط پژوهشگران شیراز
کد خبر : 1684628
لینک کوتاه کپی شد.

پژوهشگران دانشگاه شیراز موفق به ساخت یک ابزار حسگری قابل حمل هوشمند برای غربالگری سرطان خون شدند.

به‌ گزارش ایلنا،‌ در نتیجه‌ی یک تحقیق بین‌رشته‌ای که به‌همت اعضای هیئت‌علمی بخش شیمی دانشگاه شیراز و بخش انکولوژی و خون‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت گرفت، پژوهشگران موفق به ساخت یک ابزار حسگری قابل حمل هوشمند برای غربالگری سرطان خون شدند.

 استاد شیمی دانشگاه شیراز و سرپرست این تیم پژوهشی توضیح داد: این حسگر که براساس شبیه‌سازی حس بویایی کار می‌کند، با بوکشیدن ترکیبات شیمیایی فرّار خون می‌تواند سرطان خون در بالغین را در زمان بسیار اندک تشخیص دهد.

بهرام همتی‌نژاد، افزود: این پروژه ماحصل فعالیت پژوهشی یک دانشجوی دکتری تخصصی شیمی تجزیه و یک دانشجوی فوق‌تخصص انکولوژی و سرطان‌شناسی بوده و موردحمایت بنیاد علم ایران درقالب خوشه‌ی پژوهشی چندتخصصی صورت گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی