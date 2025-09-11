ساخت حسگر قابل حمل برای تشخیص سرطان خون توسط پژوهشگران شیراز

به‌ گزارش ایلنا،‌ در نتیجه‌ی یک تحقیق بین‌رشته‌ای که به‌همت اعضای هیئت‌علمی بخش شیمی دانشگاه شیراز و بخش انکولوژی و خون‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت گرفت، پژوهشگران موفق به ساخت یک ابزار حسگری قابل حمل هوشمند برای غربالگری سرطان خون شدند. استاد شیمی دانشگاه شیراز و سرپرست این تیم پژوهشی توضیح داد: این حسگر که براساس شبیه‌سازی حس بویایی کار می‌کند، با بوکشیدن ترکیبات شیمیایی فرّار خون می‌تواند سرطان خون در بالغین را در زمان بسیار اندک تشخیص دهد.

بهرام همتی‌نژاد، افزود: این پروژه ماحصل فعالیت پژوهشی یک دانشجوی دکتری تخصصی شیمی تجزیه و یک دانشجوی فوق‌تخصص انکولوژی و سرطان‌شناسی بوده و موردحمایت بنیاد علم ایران درقالب خوشه‌ی پژوهشی چندتخصصی صورت گرفته است.

