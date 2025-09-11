ساخت حسگر قابل حمل برای تشخیص سرطان خون توسط پژوهشگران شیراز
پژوهشگران دانشگاه شیراز موفق به ساخت یک ابزار حسگری قابل حمل هوشمند برای غربالگری سرطان خون شدند.
به گزارش ایلنا، در نتیجهی یک تحقیق بینرشتهای که بههمت اعضای هیئتعلمی بخش شیمی دانشگاه شیراز و بخش انکولوژی و خونشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت گرفت، پژوهشگران موفق به ساخت یک ابزار حسگری قابل حمل هوشمند برای غربالگری سرطان خون شدند.
استاد شیمی دانشگاه شیراز و سرپرست این تیم پژوهشی توضیح داد: این حسگر که براساس شبیهسازی حس بویایی کار میکند، با بوکشیدن ترکیبات شیمیایی فرّار خون میتواند سرطان خون در بالغین را در زمان بسیار اندک تشخیص دهد.
بهرام همتینژاد، افزود: این پروژه ماحصل فعالیت پژوهشی یک دانشجوی دکتری تخصصی شیمی تجزیه و یک دانشجوی فوقتخصص انکولوژی و سرطانشناسی بوده و موردحمایت بنیاد علم ایران درقالب خوشهی پژوهشی چندتخصصی صورت گرفته است.