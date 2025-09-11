خبرگزاری کار ایران
کارنامه سیاه سارقان با 54 فقره سرقت ‏

کارنامه سیاه سارقان با 54 فقره سرقت ‏
فرمانده انتظامی شهرستان فردیس از دستگیری 4 ‏سارق خودرو و محتویات داخل خودرو با اعتراف به 54‏‎ ‎فقره سرقت در این ‏شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ فرج اله اسداللهی با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو در شهرستان فردیس، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود:ماموران با اقدامات و رصد های اطلاعاتی موفق به شناسایی 4 نفر سارق حرفه ای شدند و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی بیان داشت: در ادامه روند تحقیقات پلیسی سارقان به 4 فقره سرقت خودرو و 50 فقره سرقت داخل خودرو اعتراف و پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

 فرمانده انتظامی شهرستان فردیس در پایان گفت:شهروندان باید توجه داشته باشند وسایل نقلیه خود را به لوازم ایمنی نظیر دزد‌گیر، سوئیچ مخفی، قفل فرمان، قفل پدال، قفل سوئیچی و سایر وسایل بازدارنده تجهیز کرده و هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره تلفن 110به پلیس اطلاع دهند.

این مسئول انتظامی خاطر نشان کرد، پسر مقتول در مواجهه با قرائن و شواهد و در بازجوئی های تکمیلی ماموران لب به اعتراف گشود و بیان داشت که به دلیل اختلاف خانوادگی با پدرش، در منزل پدری، با او درگیر و پس از وارد کردن ضربه به پهلوی پدر خود، اقدام به قتل وی کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به تکمیل پرونده و تحویل متهم به مراجع قضائی، خاطرنشان کرد: هنگام مواجهه با مسائلی که باعث برانگیخته شدن عصبانیت شما می شوند، خشم خود را کنترل کنید.

