قتل پدر به دست پسر در ساوجبلاغ/قانل دستگیر شد

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ سید امین موسوی با اعلام این خبر بیان داشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر فوت مشکوک فردی در یکی از مراکز درمانی، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران اداره با مبارزه با جرائم جنائی پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از انجام تحقیقات لازم و بررسی آثار ضرب و جرح بر روی جسد متوفی و اخذ نظریه پزشکی، متوجه می شوند که این فرد به قتل رسیده است.

سرهنگ موسوی اظهار داشت: ماموران با انجام اقدامات تخصصی، متوجه ضرب و جرح مقتول توسط فرزندش شدند که با هماهنگی مقام قضایی و در یک عملیات ضربتی، پسر مقتول دستگیر و به پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ منتقل شد.

