رئیس پلیس راهور فراجا خبر داد؛
توقیف سیستمی گواهینامه رانندگان حادثهساز
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: تخلفات رانندگی مهمترین عامل بروز حوادث است، بهویژه تخلفات حادثهساز که بیشترین سهم را در وقوع تصادفات دارند، به منظور کاهش این تخلفات از ابتدای شهریور ماه طرح توقیف سیستمی گواهینامه به ازای هر یک تخلف حادثهساز اجرا میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار سید تیمور حسینی ظهر امروز در بازدید از محورهای مواصلاتی استان قزوین گفت: ما همواره در شهریور ماه بیشترین آمار سفرهای جادهای را داریم، طی این چند روز نیز بهدلیل تعطیلات ایام میلاد پیامبر (ص) شاهد حجم مضاعفی از سفرها در طول راههای مواصلاتی کشور بودهایم.
وی اضافه کرد: راههای مواصلاتی استان قزوین همواره بهعنوان یکی از مهمترین کریدورهای ارتباطی بیشترین سهم تردد را در ایام مختلف داشته و دارند، در این ایام نیز شاهد بار ترافیکی پرحجمی در محورهای استان قزوین بهویژه محور آزادراهی قزوین به رشت بودیم.
رئیس پلیس راهور فراجا عنوان کرد: پیشبینی میشود امروز راههای استان قزوین نسبت به روزهای گذشته شاهد بار ترافیکی کمتری باشند، اما از فردا بار سنگین بازگشت سفرهای پایان هفته را خواهیم داشت.
سردار حسینی افزود: تا پایان شهریور ماه و پیش از شروع سال تحصیلی جدید تمهیدات ویژهای جهت مدیریت ترافیک در جادههای کشور بهویژه محورهای شمالی و کریدورهای اصلی مانند محورهای استان قزوین اندیشیده شده که این تمهیدات در زمان مناسب اطلاعرسانی خواهند شد.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: به هموطنان عزیز توصیه میکنیم کام خود و خانوادهها را با تخلفاتی که میتواند منجر به برخورد پلیس و یا وقوع سانحه رانندگی شود تلخ نکنند.
سردار حسینی اضافه کرد: در حال حاضر شاهد بار ترافیکی قابل توجهی در محورهای استان قزوین هستیم، اما در هیچ محوری شاهد محدودیت خاصی نیستیم، حتی در محور چالوس نیز که طی سه روز گذشته بهصورت مستمر یکطرفه بود، تا این لحظه مدیریت به شکل دوطرفه اعمال میشود و محورهای فیروزکوه و هراز نیز به همین صورت مدیریت میشوند.