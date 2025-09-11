خبرگزاری کار ایران
یک مقام مسئول خبر داد:

دستگیری عامل قتل دختر جوان الیگودرزی
بخشدار بربرود شرقی الیگودرز از دستگیری فردی که با تیراندازی در مراسم عروسی موجب قتل یک دختر جوان شده بود، خبرداد.

به گزارش ایلنا، ولی رستمی روز پنجشنبه بیستم شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: شامگاه گذشته، ۱۹ شهریورماه، نیروی انتظامی شهرستان الیگودرز و بخش بربرود شرقی پس از دریافت گزارشی مبنی بر تیراندازی فردی در مراسم عروسی یکی از اهالی روستای مغانک این شهرستان و فوت یکی از مهمانان بلافاصله در محل وقوع جرم حاضر شدند و قاتل را دستگیر کردند. 

وی با اشاره به رسم غلط تیراندازی در مراسم عروسی افزود: نیروی انتظامی قبل از مراسم عروسی و عقد از داماد و برگزارکنندگان تعهد کتبی‌عدم تخلف و تیراندازی اخذ می‌کند، اما برخی افراد رعایت نمی‌کنند و همچنان این رسم غلط در استان ادامه دارد. 

بخشدار بربرود شرقی الیگودرز با قدردانی از عملکرد به موقع نیروی انتظامی الیگودرز گفت: هم اکنون اوضاع با حضور پلیس آرام و تحت کنترل است. 

به گزارش ایلنا، شب گذشته، رسم غلط تیراندازی در مراسم عروسی، دختر جوان ۲۰ساله ساکن روستای مغانک الیگودرز را به کام مرگ کشاند.

