دستگیری عامل قتل دختر جوان الیگودرزی

به گزارش ایلنا، ولی رستمی روز پنجشنبه بیستم شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: شامگاه گذشته، ۱۹ شهریورماه، نیروی انتظامی شهرستان الیگودرز و بخش بربرود شرقی پس از دریافت گزارشی مبنی بر تیراندازی فردی در مراسم عروسی یکی از اهالی روستای مغانک این شهرستان و فوت یکی از مهمانان بلافاصله در محل وقوع جرم حاضر شدند و قاتل را دستگیر کردند.

وی با اشاره به رسم غلط تیراندازی در مراسم عروسی افزود: نیروی انتظامی قبل از مراسم عروسی و عقد از داماد و برگزارکنندگان تعهد کتبی‌عدم تخلف و تیراندازی اخذ می‌کند، اما برخی افراد رعایت نمی‌کنند و همچنان این رسم غلط در استان ادامه دارد.

بخشدار بربرود شرقی الیگودرز با قدردانی از عملکرد به موقع نیروی انتظامی الیگودرز گفت: هم اکنون اوضاع با حضور پلیس آرام و تحت کنترل است.

به گزارش ایلنا، شب گذشته، رسم غلط تیراندازی در مراسم عروسی، دختر جوان ۲۰ساله ساکن روستای مغانک الیگودرز را به کام مرگ کشاند.

