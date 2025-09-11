به گزارش ایلنا، استاندار فارس در این مراسم برگزاری جشنواره‌های محلی را نمادی از ظرفیت‌های نهفته در روستاهای استان دانست و از همراهی و حضور مسئولان ملی و استانی قدردانی کرد. حسینعلی امیری با اشاره به پیشینه تاریخی جشن‌های شکرگزاری در ایران کهن و تجربه‌های مشابه در کشورهای توسعه‌یافته، اظهار داشت: جشنواره‌های محصول‌محور نظیر انگور، زعفران، گندم و سایر محصولات می‌توانند بستری مؤثر برای معرفی توانمندی‌های محلی، برندسازی محصولات کشاورزی و تقویت اقتصاد روستایی ایجاد کند. امیری با تأکید بر توسعه متوازن و عدالت در توزیع امکانات اظهار داشت: نگاه ما به روستا، باید به عنوان قاعده نظام سکونت باشد، به‌گونه‌ای که روستاییان در محل زندگی خود احساس امنیت، تعلق و رضایت داشته باشند.

استاندار فارس افزود: افتخار آن نیست که جمعیت شهری از روستایی بیشتر باشد، بلکه افتخار آن است که روستایی در روستا بماند، تولید کند و رشد یابد.

نماینده عالی دولت در استان فارس، مهاجرت‌های بی‌برنامه، به‌ویژه در پی مسائل اقتصادی را ، موجب بروز آسیب‌هایی چون ناترازی خدمات، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، ترافیک شهری و کاهش سهم تولید در اقتصاد ملی دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای حفظ جمعیت روستایی و ارتقاء کیفیت زندگی در این مناطق، تأکید کرد .

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش جشنواره‌های محصول‌محور در ارتقاء جایگاه اقتصادی مناطق روستایی، بر ضرورت برندسازی و ثبت مالکیت فکری محصولات کشاورزی تأکید کرد و اظهار داشت: محصولاتی نظیر انگور دشمن‌زیاری و انجیر استهبان از ظرفیت‌های ممتاز استان فارس هستند که قابلیت ثبت جهانی دارند و می‌توانند با هویت منطقه‌ای خود، در بازارهای بین‌المللی مطرح شوند.

امیری یادآور شد: توجه به نشانه‌های جغرافیایی و حقوق مالکیت معنوی، نه‌تنها موجب حفظ اصالت تولیدات بومی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز افزایش ارزش افزوده و تولید ثروت در مناطق روستایی خواهد بود.

در همین راستا، استاندار فارس با اشاره به ضرورت پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت، تصریح کرد: ورود به عرصه تجارت جهانی مستلزم آن است که زیرساخت‌های علمی، حقوقی و اجرایی کشور در حوزه کشاورزی تقویت شود.

وی تأکید کرد: تولید و صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه در شرایط رقابتی بین‌المللی، نیازمند مطالعات دقیق، تربیت کارشناسان متخصص، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی و دانشگاهی است، وی همچنین تصریح کرد که مراکز علمی و تحقیقاتی بایستی با تمرکز بر نیازهای واقعی بخش کشاورزی، برنامه‌ریزی هدفمندتری برای تربیت نیروی متخصص در این زمینه‌ داشته باشند.

استاندار فارس همچنین به اهمیت تبادلات فرهنگی در قالب جشنواره‌ها اشاره کرد و افزود: موسیقی‌های محلی، آوازهای فولکلور و آیین‌های بومی بخشی از میراث معنوی ما هستند که باید ثبت و حفظ شوند. این تبادلات نه‌تنها موجب انسجام ملی و تقویت همبستگی اجتماعی می‌شوند، بلکه در شرایط حساس منطقه‌ای، پشتوانه‌ای برای امنیت ملی و انسجام داخلی خواهند بود.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری در استان فارس، اظهار داشت: این استان از ۱۳ اقلیم شناخته‌شده جهانی، ۹ اقلیم را در خود جای داده و همین تنوع اقلیمی، فرصت بی‌نظیری برای توسعه گردشگری مذهبی، تاریخی، طبیعی و فرهنگی فراهم کرده است.

استاندار فارس تأکید کرد: اگر گردشگری به‌درستی فعال شود، به عنوان یکی از محورهای اصلی که برای توسعه استان تعریف شده است، می‌تواند در کنار کشاورزی، نقش مکملی در رونق مناطق روستایی ایفا کند.

امیری با اشاره به اهمیت راه‌اندازی صنایع تبدیلی در مناطق تولیدی، اظهار داشت: فرآوری محصولات کشاورزی باید در همان منطقه‌ای انجام شود که محصول در آن پرورش یافته است. به‌ویژه در مورد محصولاتی مانند انگور دیم دشمن‌زیاری، که از کیفیت و شهرت بالایی برخوردارند، ایجاد واحدهای فرآوری و بسته‌بندی می‌تواند از خام‌فروشی جلوگیری کرده و ارزش افزوده قابل توجهی برای کشاورزان و تولیدکنندگان محلی به همراه داشته باشد.

وی تأکید کرد: خام‌فروشی نه‌تنها موجب کاهش سود اقتصادی برای تولیدکننده می‌شود، بلکه فرصت‌های اشتغال، نوآوری و توسعه محلی را نیز از بین می‌برد.

وی اضافه کرد: صنایع تبدیلی، حلقه‌ای حیاتی در زنجیره تولید هستند که با تبدیل محصولات اولیه به فرآورده‌های قابل عرضه در بازارهای داخلی و خارجی، نقش مهمی در رونق اقتصادی، تثبیت جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت ایفا می‌کنند. این واحدها می‌توانند با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، به ارتقاء سطح معیشت خانوارهای روستایی کمک کرده و زمینه‌ساز شکل‌گیری برندهای منطقه‌ای شوند.

وی همچنین بر لزوم توجه به آمایش سرزمین و شناسایی مزیت‌های منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: توسعه باید بر پایه شناخت دقیق ظرفیت‌های بومی و اقلیمی هر منطقه صورت گیرد. دشمن‌زیاری با اقلیم خاص و توانمندی‌های کشاورزی منحصر به‌فرد، شایسته آن است که به عنوان یک قطب تولید و فرآوری انگور در استان فارس شناخته شود.

استاندار فارس در پایان گفت: من نیز از زاگرس هستم، ریشه در بلوط دارم و فرزند این خاکم؛ و از همین‌رو، توسعه متوازن و پایدار این مناطق را وظیفه‌ای ملی و شخصی می‌دانم.

