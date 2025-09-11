به گزارش ایلنا، محمدصادق حمیدیان در نشست استاندار فارس با تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی فارس اظهار داشت: بخشی از اقتصاد صنعتی استان در سال‌های اخیر کمتر از ظرفیت واقعی خود بهره‌مند شده که دلایل آن را می‌توان در محدودیت‌های تخصیص مالی، محدودیت‌ تامین حامل های انرژی، ضعف در زیرساخت‌های فناوری، کمبود دسترسی به بازارهای بین‌المللی و مشکلات ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه واردات و صادرات جستجو کرد.

رییس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به وضعیت تخصیص منابع بانکی ادامه داد: کمتر از یک درصد از مصارف بانکی استان در بخش سرمایه‌گذاری بلندمدت صنعتی صرف می‌شود که این سهم، رقم مناسبی نیست و لازم است همه دستگاه‌های تصمیم‌ساز استان برای افزایش آن بسیج شوند.

وی گفت: اگرچه سهم استان از سه دهم درصد به نیم درصد در دوره مدیریت کنونی افزایش یافته، اما این رقم همچنان ناکافی است و نیازمند پیگیری و حمایت جدی‌تر مدیران ارشد است.

حمیدیان اضافه کرد: تخصیص سهم ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات نسبت به تولید استان‌های دیگر کشور رقم پایینی است و باید اصلاح شود. افزایش این سهم می‌تواند مسیر توسعه صنعتی استان را هموار کند.

وی تأکید کرد: فعالان بخش خصوصی نیز باید در کنار دولت برای پوشش کاستی‌ها و رسیدن به نقطه مطلوب تولید استان تلاش کنند. اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و تشکل‌های بخش خصوصی آمادگی دارند در خدمت اقتصاد صنعتی و تولید فارس باشند.

انتهای پیام/