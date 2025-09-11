رئیس اتاق بازرگانی فارس مطرح کرد؛
محدودیتهای بانکی مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیت صنعتی استان است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: برای رفع موانع تولید و رسیدن به ظرفیت واقعی اقتصاد صنعتی استان، باید دلایل و ریشههای مشکلات شناسایی و با همکاری همه ارکان تصمیم سازی برطرف شود.
رییس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به وضعیت تخصیص منابع بانکی ادامه داد: کمتر از یک درصد از مصارف بانکی استان در بخش سرمایهگذاری بلندمدت صنعتی صرف میشود که این سهم، رقم مناسبی نیست و لازم است همه دستگاههای تصمیمساز استان برای افزایش آن بسیج شوند.
وی گفت: اگرچه سهم استان از سه دهم درصد به نیم درصد در دوره مدیریت کنونی افزایش یافته، اما این رقم همچنان ناکافی است و نیازمند پیگیری و حمایت جدیتر مدیران ارشد است.
حمیدیان اضافه کرد: تخصیص سهم ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و ماشینآلات نسبت به تولید استانهای دیگر کشور رقم پایینی است و باید اصلاح شود. افزایش این سهم میتواند مسیر توسعه صنعتی استان را هموار کند.
وی تأکید کرد: فعالان بخش خصوصی نیز باید در کنار دولت برای پوشش کاستیها و رسیدن به نقطه مطلوب تولید استان تلاش کنند. اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و تشکلهای بخش خصوصی آمادگی دارند در خدمت اقتصاد صنعتی و تولید فارس باشند.