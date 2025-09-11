به گزارش ایلنا، «مسعود پزشکیان» صبح امروز پنج‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ در دومین برنامه سفری یک روزه خود به اردبیل، در جمع سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان، گفت: شما فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و سرمایه گذاران نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور دارید و اگر خود را باور کنید می توانید کارهای مهمی انجام دهید، دولت هم در این راه برای هرگونه همکاری آماده است و تلاش خواهد کرد راه را باز کند و با برداشتن موانع، زمینه فعالیت بهتر شما را فراهم کند.

پزشکیان با بیان اینکه برای انجام کار نباید منتظر تامین بودجه از پایتخت بود، گفت: باید به مردم، تولیدکنندگان، کارشناسان و توانایی های استان تکیه کنیم، هر کدام از ما قدرت هستیم و مشکل زمانی بوجود می‌آید که تصور کنیم باید کسی دست ما را بگیرد، چرا ما نباید الگو باشیم؟ باید ما دست آنها را بگیریم و کمکشان کنیم. اگر فکر ما این باشد، می‌توانیم ارتقا پیدا کنیم.

رئیس‌جمهور با طرح این پرسش که «کشورهایی که منابع نفت و گاز ندارند و ناچار به خرید آن هستند، چه می‌کنند؟» افزود: گرفتاری ما این است که اگر نتوانیم نفت بفروشیم، نان شب پیدا نمی‌کنیم! چرا باید اگر نفت نفروشیم نتوانیم سرپا بایستیم، با وجود این همه نخبگان و خلاقان تولید و صنعت؟ تصور من این است که باید طور دیگری به استان خود نگاه کنید، با آذربایجان مرز دارید، به ارمنستان نزدیک هستید و از طریق دریا می‌توانید به کشورهای دیگر متصل شوید.

وی ادامه داد: ما در دولت وظیفه داریم و بدون منت هرچه بتوانیم انجام خواهیم داد، اما توانمندی دولت محدود است و نباید وابستگی به دولت وجود داشته باشد. ما به استانداران اختیار داده ایم که تصمیم بگیرند و کارگروه‌هایی از نخبگان، اساتید و تولیدکنندگان تشکیل شده است و باور و اعتقادم این است که می‌توانند کارهای بزرگی برای استان‌ها انجام دهند.

پزشکیان تاکید کرد: دولت می‌تواند مقررات دست و پاگیر و موانع را از پیش راه توسعه استان‌ها بردارد و کمک کند، اما شما باید کار اصلی را انجام دهید.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید نسبت به خودمان باور و اعتقاد داشته باشیم، بیان کرد: اردبیل بزرگتر است یا کشور هلند؟ اگر آذربایجان شرقی و غربی را در کنار هم درنظر بگیریم از هلند بزرگتر است، آنها چقدر درآمد دارند و ما چقدر؟ باید این سوال را از خود بپرسیم که چرا آنها می‌توانند و ما نمی‌توانیم؟ اگر مشکل دولت است، ما آماده حل مشکلات هستیم.

وی افزود: اکنون سران قوا با هم هستند، رهبر معظم انقلاب هم با قدرت حمایت و پشتیبانی می‌کنند. اگر مشکلی در قوه قضائیه و مجلس است عزیزان به دنبال حل مشکل هستند و ما نباید مشکلی برای برون رفت از آن داشته باشیم. علما و دانشمندان باید با هم کمک کنیم و از تجربیات جهانی بهره بگیریم، باید یاد بگیریم و این نگاه را در خود ایجاد کنیم که برای آینده و نسل‌های آتی امنیت و امید ایجاد کنیم.

به گزارش ایرنا، سفر استانی «مسعود پزشکیان» به استان اردبیل صبح امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، با برگزاری نشست توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم، به شکل رسمی آغاز شد.

رئیس‌جمهور در جریان سفر یک روزه خود به استان اردبیل، علاوه بر برگزاری نشست توسعه عدالت آموزشی، نشست‌های جداگانه‌ای با فعالان اقتصادی، فعالان سیاسی و فعالان فرهنگی دارد و پس از جمع‌بندی مباحث و تصمیم‌گیری‌های سفر در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه، در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی استان، نتایج و دستاوردهای سفر خود را تشریح خواهد کرد.

